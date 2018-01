Dogern Jugendarbeit trägt beim SV Dogern Früchte

Die 96 Nachwuchsfußballer vom SV Dogern glänzen mit guten Leistungen. Die Mitglieder bestätigen in der Hauptversammlung Heinz Plaue als Vorsitzenden, neuer Stellvertreter ist Ralf Höfges.

Dogern (de) In der Hauptversammlung vom SV Dogern brachten die Neuwahlen verschiedene Veränderungen im Vorstandsteam. Vorsitzender Heinz Plaue wurde mit sehr großer Zustimmung wiedergewählt. Für seinen bisherigen Stellvertreter und neuen Dogerner Bürgermeister rückte Ralf Höfges nach. Bestätigt wurde auch die Jugendleiterin Christa Basler ebenso wie die Beisitzer Björn Meinda in der Funktion als stellvertretender Jugendleiter, Peter Birkenhaier und neu im Beisitzerteam Michael Neidhard, Johannes Albiez und Uli Brödlin.

Während die Aktivmannschaft am Rundenende den Abstieg zu verkraften hatte, gebe die jetzige Tabellenführung allen Anlass zum Wiederaufstieg, sind sich Vorstandsteam und Spieler einig. Gute bis sehr gute Platzierungen brachten die Jugendmannschaften mit den insgesamt 96 Nachwuchsfußballern. Während die A-Jugend in der SG Eschbach-Dogern spielt konnten die übrigen Jugendmannschaften eigenständig geführt werden. Erfreulich war, dass die F-Jugend alle Turniere gewonnen hatte.

"Bei der Jugend waren Zuwächse möglich", freute sich Vorsitzender Heinz Plaue. Für ihn ist es wichtig, dass für den Fußballnachwuchs mehr Veranstaltungen angeboten werden. Bei allen Arbeiten habe im vergangenen Jahr der Kunstrasenplatz Priorität gehabt. Hierfür ist das Anbringen der Spender- und Helfertafel noch vorgesehen. Ebenso wird man sich der Heizung im Vereinsheim annehmen müssen. Beim Narrentreffen und beim Dogerner Herbstfest hatte sich der Sportverein engagiert. Solche Einnahmen sind wichtig, wie der Kassenbericht von Nicole Plaue verdeutlichte. Ebenso unverzichtbar erweise sich die Unterstützung durch den Freundeskreis des SV Dogern, auf den künftig konkrete Aufgaben zukommen werden, so Heinz Plaue.

Für ihn ist es positiv, dass die Aufgabenteilung innerhalb dem Vorstandsteam neuerdings auf elf Schultern und verschiedene Arbeitsgruppen verteilt werden könne. "Mit einem Projektteam soll für die Jugend mehr Selbstständigkeit erreicht werden", so der Vorsitzende. Neben der Teilnahme, an den in der Gemeinde üblichen Veranstaltungen, soll das Ziel eine gemeinsame interne Weihnachtsfeier sein.

"Ich hoffe auf den Aufstieg", versicherte Bürgermeister Fabian Prause und riet den Fußballern den momentanen Eifer bis zum Ende mitzunehmen. "Die Mannschaft ist ein Vorbild für die Jugend und der Verein ein Teil der Gemeinde."