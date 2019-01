von Dehmel Doris

Der Musikverein Dogern lädt am Samstag, 26. Januar, um 18 Uhr zu einem ganz besonderen Konzert in die Gemeindehalle ein. Anstelle des traditionellen Jahreskonzerts wird unter der Leitung von Olaf Sperling, der im vergangenen Jahr den Posten als Dirigent übernommen hat, das musikalische Märchen „Der kleine Prinz“ aufgeführt. Die Akteure haben sich sehr intensiv auf diesen Anlass vorbereitet. Das Stück stammt aus der Feder des italienischen Komponisten Angelo Sormani, der die bekannte Geschichte des französischen Autors Antoine de Saint-Exupery in musikalischen Bildern vertont und dabei die klangliche Vielfalt eines modernen Blasorchesters voll ausschöpft. Solistische Passagen wechseln sich ab mit voll orchestrierten Abschnitten in denen das Orchester in unterschiedlichen Stilrichtungen das Geschehen aus dem Buch untermalt.

Lesung der Geschichte

Bei der Aufführung handelt es sich nicht um eine szenische Darstellung der Erlebnisse des kleinen Prinzen, sondern um eine Lesung der Geschichte, die mit Original Illustrationen aus dem Buch in Form einer Bilder-Show ergänzt wird. Reise Den Musikerinnen und Musikern wird während der etwa eine Stunde dauernden Aufführung in der die Erzählung von Carmen Tröndle gelesen wird, die volle Konzentration abverlangt und die Besucher erwartet eine traumhafte musikalische Reise.