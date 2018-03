Kreis Waldshut "Jaaaz am Hochrhein": Eine Erfolgsgeschichte feiert Geburtstag

Seit zehn Jahren gibt das Kulturprojekt "Jaaaz am Hochrhein". Zweimal pro Jahr treten Größen der internationalen Jazz-Szene in der Kantine des Büromöbelherstellers Sedus in Dogern auf. Im November kommt das Duo Till Brönner/Dieter Ilg an den Hochrhein. Der Macher hinter den Kulissen, Joachim Sparenberg, erklärt die Erfolgsgeschichte.

Vor zehn Jahren wurde mit der Konzertreihe „Jaaaz am Hochrhein“ in der Kulturszene zwischen Rhein und Südschwarzwald ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Kooperation von Wirtschaft und Öffentlicher Hand wurde schnell eine Erfolgsgeschichte. Das entscheidende Duo hinter den Kulissen: Jürgen Glocker, damals Kulturreferent des Landkreises, und Joachim Sparenberg von der Sedus Stoll AG.

Premiere war am 5. April 2008 der Auftritt von Klaus Doldingers Passport. Joachim Sparenberg: „Für alle, die dabei waren, ein unvergesslicher Abend und der gelungene Auftakt für eine Konzertreihe, die sich längst über die Region hinaus einen Namen gemacht hat.“ Im Jubiläumsjahr stehen, so Sparenberg, zwei besondere Höhepunkte auf dem Programm. Am Samstag, 14. April, mit Lisa Bassenge und am Samstag, 17. November, mit dem Duo Till Brönner/Dieter Ilg. Lisa Bassenge habe sich mit ihrer „urbanen Mischung aus Jazz, Blues und Chansons den Rang einer der besten deutschen Sängerinnen erobert“. Sie hat inzwischen 14 Alben veröffentlicht und tourte in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Bands durch Europa und Asien.

Am 14. April wird sie vor maximal 400 Besuchern auftreten. Denn mehr Menschen fasst die Kantine in Dogern nicht. Die Konzerte haben also Club-Charakter und den Vorteil, dass die Gäste von jedem Sitzplatz aus beste Sicht auf die Künstler haben. „Das zeichnet uns aus, denn es gibt keine schlechten Plätze“, sagen Joachim Sparenberg und Michael Swientek vom Landratsamt Waldshut. Viele Stammgäste wüssten dies längst zu schätzen. Nicht wenige von ihnen sicherten sich am Ende eines Konzerts gleich Tickets für das nächste Ereignis.

Kurzum, das Kulturprojekt „Jaaaz am Hochrhein“ bringt große Namen auf eine vergleichsweise kleine Bühne. Und vor großen Namen schrecken die Macher nicht zurück. Joachim Sparenberg: „Je größer der Name, desto umgänglicher der Mensch. Jazzer sind ziemlich normale Menschen – umgänglich, herzlich, nett und dankbar.“ Und Michael Swientek ergänzt: „Die Musiker werden bestimmt nicht überall so verwöhnt, wie bei Sedus.“ Ein Einsatz, der sich lohne. Sparenberg: „Die Künstler belohnen uns mit tollen Konzerten.“

Das Konzert: Die Jazz-Sängerin Lisa Bassenge tritt am Samstag, 14. April, 20 Uhr, im Sedus-Werk in Dogern auf, das Opening übernimmt die Künstlerin Kenichi mit „verträumten Kompositionen“. Sitzplatz-Tickets gibt es für 24 Euro im Vorverkauf online unter www.oase-tickets.com und beim Landratsamt Waldshut, Telefon 07751/86 74 01