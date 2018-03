Donaueschingen Invaliden als Kräutergärtner im Donauried

Beim Aktionstag Geschichte stellt die Stadt Donaueschingen kuriose Pläne für das Donauried im Jahr 1917 vor

Das Jahr 1918 wird von Historikern als „Epochenjahr“ charakterisiert. Denn mit dem Ende des Ersten Weltkriegs zerfielen in Europa die großen Imperien: die Habsburgermonarchie, das Deutsche Kaiserreich und das Osmanische Reich. Europa erlebte gewaltige geopolitische Veränderungen. Und wie sah es damals im Schwarzwald-Baar-Kreis aus? Das beleuchtet der Aktionstag Geschichte am Sonntag, 4. März, von 11 bis 17 Uhr im Franziskanermuseum in Villingen-Schwenningen. Das Kulturamt der Stadt Donaueschingen und das Stadtarchiv haben zusammen mit dem früheren Donaueschinger Hauptamtsleiter Ernst Zimmermann und dem Grafiker Holger von Briel zwei Themen für den Aktionstag aufbereitet, eines davon schildert die Pläne eines Apothekers für das Pfohrener Ried. Wären sie umgesetzt worden, dann sähe das Donauried heute komplett anders aus.

Mal Gründland, mal Seenlandschaft und mittendurch der Donauradweg – so präsentiert sich das Donauried heute. 1918 sah es hier nach einer Beschreibung des Vöhrenbachers Hubert Schmalz ganz anders aus: Er notierte eine geschlossene Pflanzendecke, viel stauende Nässe und nur vereinzelte Rasenpolster. Landwirte hätten ihre liebe Mühe, den nassen Boden zu bewirtschaften.

Schmalz war Apotheker und sein Berufsstand hatte gegen Ende des Ersten Weltkriegs ein großes Problem: Der Markt für zahlreiche chemische Grundsubstanzen war leer gefegt. Die Konsequenz: Apotheker mussten altes Wissen wieder reaktivieren und Arzneimittel aus einheimischen Heilpflanzen und Heilkräutern herstellen. Gleichzeitig kehrten viele Soldaten als Kriegsversehrte von den Schlachtfeldern zurück. Amputationen, Lähmungen oder Hör- und Sehschäden – die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" hatte bei vielen Soldaten ihre Spuren hinterlassen.

Der Vöhrenbacher machte den aus heutiger Sicht realitätsfremden Vorschlag, das Donauried zu einer Invalidenkolonie zu machen, deren Bewohner ihren Lebensunterhalt durch den Anbau von Heilkräutern bestreiten sollten. Dort, wo heute Golfbälle fliegen oder IMS-Gear Getriebe und Zahnräder herstellt, sollten Estragon, Liebstöckel, Stockrosen, Gartenraute oder Kamille blühen. Für den Apotheker war seine Idee kein Hirngespinst, es schrieb sogar ein Buch darüber mit dem Titel "Der Invalide als Anbauer von Arznei- und anderen Nutzpflanzen".

Aus Schmalz' Visionen ist bekanntlich nichts geworden. Sie wurden seinerzeit aber durchaus ernst genommen, die Pläne wurden sogar in der zweiten Kammer des badischen Landtags behandelt. Der damalige Donaueschinger Bürgermeister Friedrich Schön und der Konstanzer Oberbürgermeister und Abgeordnete Hermann Dietrich setzten sich für sie ein. Sie scheiterten aber, weil Hüfingen, Allmendshofen und Pfohren nicht mitzogen. Die dortigen Landwirte wollten die Ried-Allmende selbst entwässern und anschließend dort ihre Feldfrüchte anbauen.

Auch das in Donaueschingen von Februar 1915 bis 1919 stationierte 4. Badische Infanterie-Regiment „Prinz Wilhelm“ wird im Franziskanermuseum Thema sein. Ulrich Berthold Moser aus Hockenheim hat dessen Geschichte erforscht. 2016 schrieb er das Buch „Die badischen 112er, Kriegsdokumente 1914 / 18, Denkmal und Ehrenstätte in Donaueschingen“. In Villingen werden an einem Stand und in einer Vitrine die Dokumente und Bilder von den 112er-Soldaten Albert Moser und Johann Andreas Schramm ausgestellt und über ihre Bedeutung und deren Geschichte erzählt – mit vielen unbekannten Bildern (zum Beispiel Wachkommando Öfingen 1918, Rückkehr der 112er nach Donaueschingen 1919). Albert Moser war von der Mobilmachung bis zur Auflösung 1919 beim Regiment Nr. 112, J. Andreas Schramm von Juni 1915 bis Dezember 1918. Auch gibt es Informationen zum 110. französischen Regiment, das von 1964 bis 2014 in Donaueschingen stationiert war. An dem Stand können auch mehrere Fünf-Minuten Filme mit dem Bildmaterial der 112er angeschaut werden.

Aktionstag Geschichte

Der Aktionstag Geschichte am Sonntag, 4. März, ist ein Forum, bei dem sich Archive und Museen sowie Geschichts- und Heimatvereine, Geschichtswerkstätten und -Initiativen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sich und ihre Aktivitäten auf einem "Markt der Möglichkeiten" vorstellen. Außerdem finden zwischen 11 und 17 Uhr zahlreiche Vorträge und Führungen statt.

Das Programm im Internet: