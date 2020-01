von sk

Gegen 20 Uhr war die Frau mit ihrem Seat in Richtung Waldshut unterwegs. Dabei ist sie ins Schleudern geraten und nach links von der Straße abgekommen. An einer Böschung überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau ins Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand Totalschaden, den die Polizei mit 7000 Euro beziffert.