Dogern Gemeinschaftsunterkunft wird zu einer Anschlussunterbringung

Der Gemeinderat stimmt der Umwandlung der Nutzung zu. Die Gemeinschaftsunterkunft in der Dogerner Rheinstraße 1 wird nun als Anschlussunterbringung genutzt.

Mit der Umwandlungsnutzung ist es der Gemeinde möglich, neben den bereits im Ort untergebrachten neun Personen, der Aufnahmepflicht von weiteren 26 Personen nachzukommen. Die Gemeinschaftsunterkunft war eine der letzten Unterkünfte, die noch in der bislang in Dogern vorhandenen Art vom Landkreis betrieben wurden. „Die Gemeinde kam mit dem Landkreis überein, den jetzigen Vertrag vorzeitig aufzulösen“, versicherte Bürgermeister Fabian Prause in der Gemeinderatssitzung. Es sei so auch möglich, dass Personen, die den Status zu bleiben erreicht hätten und auch deren Kinder gut im Ort integriert seien, keinen weiteren Umzug hinnehmen müssten.

Einstimmiger Beschluss

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den bisherigen Mietvertrag mit dem Landkreis vorzeitig aufzulösen und die bisherige Gemeinschaftsunterkunft in eine Anschlussunterkunft umzuwandeln. Gleichzeitig entschied sich das Gremium einstimmig für die von der Verwaltung vorgelegte Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Zuvor hatte Rechnungsamtleiter Stefan Schlachter detailliert die Benutzungsgebühren dargelegt. Dabei handle es sich um eine kostendeckende Warmmiete, die voll im Rahmen vergleichbarer Gemeinden liege.

Vertrag mit Bewohnern

Die Gemeinde wird direkt mit den Bewohnern den Vertrag schließen, die Miete aber direkt vom Landkreis erhalten. Entsprechend dem Einheitsmietpreis für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte wurde für das Haus Rheinstraße 1 eine Gebühr für die erste erwachsene Person von 300 Euro, die zweite erwachsene Personen von 180 Euro und pro Kind eine Gebühr von 120 Euro festgelegt. Mit der Anschlussunterbringung sei eine neue Herausforderung für die Gemeinde entstanden, die zusätzliche Arbeit bringe, so Fabian Prause. Erfreulich sei, dass der Flüchtlingshelferkeis auch weiterhin seine Unterstützung für die betroffenen Personen zugesagt habe.