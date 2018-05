Dogern Gemeinderat: Vorbereitung für Bürgerentscheid über Rathaus-Neubau

Der Gemeinderat Dogern hat Vorbereitungen zum anstehenden Bürgerentscheid über die Zukunft des Dogerner Rathauses getroffen. Eine Informationveranstaltung zum Thema findet am 1. Februar statt.

In seiner letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr und erstmals unter dem Vorsitz von Bürgermeister Fabian Prause, entschied der Gemeinderat über die Bildung des Gemeindewahlausschusses für den anstehenden Bürgerentscheid am 4. Februar 2018. Kraft Amtes ist der Bürgermeister und im Verhinderungsfall auch sein Stellvertreter Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Einstimmig wurde der Vorschlag der Verwaltung angenommen. Als Beisitzer fungieren Carmen Tröndle und als Stellvertreterin Monika Reuther sowie Meinrad Winkler und als Stellvertreterin Annette Sperling.

Entsprechend der Rechtslage wird es eine Informationsveranstaltung der Gemeinde geben, die am 1. Februar um 19 Uhr in der Gemeindehalle stattfinden wird. Dabei geht es allein um das Thema, ob es einen Rathausneubau auf dem Hallenvorplatz gibt oder nicht nein und die sich aus dem Ergebnis vom Bürgerentscheid ergebenden Konsequenzen. „Die Bevölkerung soll sich auf einer sauberen Sachlage entscheiden“, versicherte Fabian Prause. Aus diesem Grund soll das vorausgegangene Prozedere ohne Wertung sachlich und völlig transparent vorgetragen werden. Auch die das Bürgerbegehrungen ausgelösten Vertrauenspersonen haben dabei die selbe Möglichkeit zur Darstellung, wie die Gemeinde.

Zudem erfülle die Gemeindeverwaltung mit der als Einlage im Gemeindeblatt vom 9. Januar 2018 vorgesehenen Darstellung eine weitere Forderung der Gemeindeordnung zur Information vor einem Bürgerentscheid.

Entsprechend der bisherigen Tradition Gewannbezeichnungen für Straßennamen zu verwenden, entschied der Gemeinderat mehrheitlich für den neuen Erschließungsbereich, der sich in Verlängerung der Einungsstraße nach Osten hin anschließt „Am Bächle“ zu benennen.