Der Verein zur Förderung der ehemaligen Grafschaft Hauenstein bringt neue Erkenntnisse zutage.

Die gut besuchte Hauptversammlung des Vereins zur Förderung der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Hauenstein offenbarte erstaunliche Erkenntnisse: Neues Licht kam in die gegen Ende des 18. Jahrhunderts gezeichneten Gemarkungspläne von Dogern. Da Dogern der Hauptort des Fördervereins ist, werden seine Versammlungen gerne im dortigen Gasthaus "Hirschen" abgehalten. Darin tagten einst die Einungsmeister, und dort befindet sich auch das Einungsmeistermuseum der früheren Grafschaft Hauenstein mit einer angegliederten Waffenkammer.

Die Begrüßung erfolgte durch Gerhard Neugebauer, der den erkrankten Redmann Norbert Schäuble vertrat. Neben einigen Bürgermeistern war auch das neue Ortsoberhaupt von Dogern Fabian Prause anwesend, der sich in seiner Ansprache erfreut über die Aktivitäten des Vereins äußerte und die Unterstützung der Gemeinde weiterhin zusagte.

Die Regularien des Vereins, wie Tätigkeitsbericht, Kassenbericht und Kassenprüfungsbericht waren zügig abgehandelt, so dass Zeit für zwei Vorträge blieb. Zum einen arbeitete Ehrenredmann Heinrich Dold, die mit dem Kloster Salem und deren Kirche verbundene Glockengeschichte auf, zu der die Waldshuter Gießerei Franz Anton Grieshaber zwischen 1754 und 1757 insgesamt 14 Glocken lieferte.

Nach Aufhebung des Klosters Salem wurde im Auftrag der damaligen badischen Regierung das Geläute aufgehoben und die Glocken wurden versteigert. Die schönste und größte Grieshaberglocke kam dadurch nach Herisau und wurde so zur drittgrößten Glocke in der Schweiz.

Der zweite Vortrag beinhaltete den Bereich „Historische Landkarten der Grafschaft Hauenstein“. Richard Kaiser nahm sich dieser Angelegenheit an, wobei die Dogerner Gemarkungspläne breiten Raum einnahmen. Dabei kam zutage, dass der im Kreisarchiv in Albbruck lagernde Grundstückplan, der bislang von sämtlichen Heimatforschern (und auch in der Dogerner Ortschronik so beschrieben) dem Geometer Fridolin Leimgruber zugedacht, unrichtig gedeutet wurde. Eine irreführende Erklärung auf dem Plan brachte bislang sämtliche Geschichtsfreunde ins Straucheln.

Tatsächlich war der in Waldshut ansässige Geometer Johann Hühnerwadel (1744 bis 1802) Urheber des Dogerner Dorfplanes, in dem erstmals die Haus- und Grundstücksnummerierung ersichtlich ist. Er verwendete 1800 einen Leimgruber-Plan von 1777 als Grundlage, nahm aber alle Grundstücke der Gemarkung vermessungstechnisch einzeln auf, nummerierte sie und brachte sie auf einem Hauptplan und sechs weiteren Grundstücksplänen zu Papier.

Doch schon zuvor stand Hühnerwadel im Dienste der Gemeinde Dogern. Die Aufteilung des Allmendwaldes war es, die für die Dorfbewohner 67 Holznutzungsrechte mit sich brachte, die er in 884 Parzellen auf drei Karten verzeichnete. Dazu kam 1791 die Aufteilung der Landletze in 62 Parzellen, die der seinerzeit dritte Dogerner Geometer Fridolin Garnie in zwei Plänen festhielt. Die Landletze war ein ehemaliger Verteidigungswall, 3,4 Kilometer lang und bis zu 150 Meter breit, der sich von der Gemarkungsgrenze gegenüber Birndorf bis zu der gegenüber Eschbach hinzog. Er wurde von der vorderösterreichischen Verwaltung verkauft, da er seinen Befestigungs- und Abwehrzweck nicht mehr erfüllte.

Nach und nach rekultivierten die Dogerner Parzelleninhaber die Landletze und richteten sie für die Waldbewirtschaftung her.