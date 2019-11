von Doris Dehmel

Auch in diesem Jahr organisierte der Dogerner Radsportverein wieder den Adventszauber in der historischen Hirschenscheune. Im weihnachtlich geschmückten Ambiente präsentierten die Aussteller am Donnerstag sowie nochmals am 5. und 12. Dezember jeweils von 18 bis 22 Uhr eine Vielzahl an Produkten, von weihnachtlichen Dekoartikeln bis hin zu Honig aus heimischer Produktion.