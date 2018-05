Dogern Für den Turnverein Dogern ist die Besetzung der Vorstandsämter schwierig

Der Turnverein Dogern muss das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden vakant belassen, andere Vorstandsmitglieder können ihre Posten nicht abgeben. Langjährige Mitglieder erhalten Ehrungen.

Der Turnverein Dogern hat in seiner Hauptversammlung eine Satzungsänderung beschlossen. „Mit 755 Personen sind 30 Prozent der Dogerner Bevölkerung Mitglied im TV“, sagte Bürgermeister Fabian Prause. Sehr wohl seien ihm die immer wieder auftretenden Schwierigkeiten im Belegungsplan bekannt, was auch im Laufe des Jahres Thema im Gemeinderat sein dürfte. Bei den Vorstandswahlen konnte nach der Wahl des Vorsitzenden Markus Schneble für seinen bisherigen Stellvertreter Ulf Dühmke kein Nachfolger gefunden werden.

Wiedergewählt wurde für den Vorstand Sport Renate Wiedemer ebenso wie für den Vorstand Jugend Hristina Mitkidis. Nachdem sich für Schriftführerin Simone Schneble kein Ersatz finden konnte, war sie bereit, die Arbeit weiterzuführen, ebenso wie der Vorstand Finanzen Stefan Basler.

Für Kinder und Jugendliche werden in Dogern neun verschiedene Gruppen angeboten, die von ebenso vielen Übungsleitern und ihren vier Helfern geleitet werden. Auf dem Aarberg in Waldshut gibt es zusätzlich Außengruppen für Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen im Vorschulalter. Im Erwachsenenbereich bietet der TV Dogern zwölf Angebote in der Sparte Turnen, Gesundheitssport, Männer- und Frauensportgruppe, gemischte Fitness-Sportgruppen. Zudem gibt es eine Volleyballgruppe, Senioren-Turngruppe, Lauftreffgruppe, Walking und Nordic Walking. Außerdem gibt es weitere Fitness- und Entspannungsangebote. Neu ist seit Februar „Mann bleibt fit“, ein vom Turngau organisiertes Angebot für Männer zwischen 30 und 60 Jahren. Seit wenigen Monaten hat der TV mit der Boulegruppe eine weitere Abteilung, die als Freitagsrunde allen offensteht. Neben der Teilnahme an den Ligaspielen ist am 23. Juni beim TV Dogern ein Grümpelturnier geplant.

Der Rückblick des Vorsitzenden erstreckte sich über die vergangenen beiden Jahre. Außersportliche Aktivitäten sind die Teilnahme am Dorfjubiläum oder beim Narrentreffen sowie am Weihnachtsmarkt. Am 14. und 15. Juli ist der Turnverein beim Dogerner Dorffest mit dabei und beteiligt sich erneut am Dokiso während der Ferienzeit. Exklusiv für den Turnverein wird der Schwarzwaldverein-Wanderführer Hans Mutschler am 7. oder 8. Juli eine Wanderung anbieten.