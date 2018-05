Dogern Freundeskreis Dogern/Le Grand-Lemps plant 2018 Reise nach Frankreich

Die Gemeindepartnerschaft zwischen Dogern und dem französischen Le Grand-Lemps besteht im kommenden Jahr seit 30 Jahren. Freundeskreis möchte den runden Geburtstag würdig feiern.

Dogern – Die Gemeindepartnerschaft zwischen Dogern und Le Grand-Lemps in Frankreich besteht im kommenden Jahr seit 30 Jahren. Den runden Geburtstag möchte der Freundeskreis Dogern/Le Grand-Lemps groß feiern. In der Hauptversammlung des 60 Familienmitgliedschaften zählenden Vereins war für den Vorsitzenden, Michael Wiedemer, die Anwesenheit von Bürgermeister-Stellvertreter Heinz Jockers und des neu gewählten Bürgermeisters Fabian Prause ein Indiz dafür, wie gut der Freundeskreis in die Gemeinde eingebunden ist. Dies werde auch seitens der Gemeinde durch die finanzielle Förderung Jugendlicher bei partnerschaftlichen Aktivitäten deutlich.

Der Freundeskreis wird beim Dogerner Weihnachtsmarkt mit dabei sein. Mit dem Markterlös aus dem Vorjahr wurde das örtliche DRK mit 250 Euro unterstützt. In diesem Jahr weilte eine Gruppe frü drei Tage zum „Pot au feu“ in der französischen Partnergemeinde. Erlebnisreich und eindrucksvoll sei der Aufenthalt gewesen, waren sich die Teilnehmer einig. Sie erinnerten sich besonders an die Wanderung für Feinschmecker mit kulinarischen und kulturellen Überraschungen. Wenn die Franzosen von einer „Mega-Super-Sache“ reden, dann meinen sie das große Dogerner Narrrentreffen, bei dem sie begeistert mitfeierten.

Die von Lothar Zoller gezeigten Bilder demonstrierten die positive Veränderung des Ortsbildes von Le Grand-Lemps. Mit der dort anstehenden und in Dogern bereits erfolgten Bürgermeisterwahl wird es beim nächsten Besuch der Dogerner vom 8. bis 10. Juni zu neuen Begegnungen kommen. „Wir erwarten im Oktober die Franzosen zum Gegenbesuch und werden mit einem Chansonabend am 17. November das Festjubiläum in Dogern abrunden“, versicherte Michael Wiedemer. Die Verbundenheit mit den französischen Freunden bewiesen die Dogerner mit den typischen Köstlichkeiten des Nachbarlandes, die an der Hauptversammlung nach Originalrezept serviert wurden.