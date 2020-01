von Doris Dehmel

In der Mitgliederversammlung vom Freundeskreis Dogern/Le Grand Lemps hielt der Vorsitzende Michael Wiedemer Rückschau auf das vergangene Jahr und gab einen Ausblick auf die möglichen Aktivitäten 2020.

Rückblick auf 2019

Nachdem sich 2019 das Komitee in der französischen Partnergemeinde neu zusammengefunden hatte, konzentrierten sich die Aktivitäten in der Hauptsache auf das gegenseitige Kennenlernen. Im Mai weilte eine Abordnung aus Le Grand Lemps in Dogern.

Dabei hatten sich als Eckpfeiler künftiger Aktivitäten eine Wanderung, sportliche Aktivitäten, Schüleraustausch, Schneeschuhwanderung in Vercors und die Verlinkung der Gemeindeblätter herauskristallisiert. 32 Dogerner waren der Einladung gefolgt und verbrachten mit dem Aufenthalt in den Gastfamilien und dem Besuch von Lyon erlebnisreiche Tage.

Zur Organisation dieser Fahrt und Planung weiterer Aktivitäten fanden fünf Arbeitstreffen statt. Leider musste die Teilnahme am diesjährigen Weihnachtsmarkt wegen Personalmangel ausfallen.

Dank für Engagement

Bürgermeister Fabian Prause dankte dem Komitee für das Engagement innerhalb der Partnerschaft, die bis heute nicht an Bedeutung verloren habe. Zudem bat er die Anwesenden, sich weiter für das Ehrenamt einzusetzen und die Vereinsverantwortlichen zu unterstützen. Der vom 19. bis 21. Juni geplante Besuch der französischen Freunde soll mit einer Fahrt zur Insel Mainau verbunden werden. Am 11. und 12 Juli ist die Teilnahme am Dogerner Dorffest geplant und im Oktober ist die Fahrt nach Le Grand Lemps vorgesehen.