Dogern Forstbezirksleiter Markus Rothmund spricht von einer gesunden Mischung im Wald

Die geplante Hiebmenge an Holz wird bis 2016 nicht erreicht. Für 2018 ist im Forst ein Überschuss von 21 060 Euro vorgesehen.

„Der Dogerner Gemeindewald mit seiner Fläche von 150 Hektar ist gut aufgestellt“, versicherte der Leiter des westlichen Forstbezirks, Markus Rothmund, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Hier zeige sich ein bunter Mix an Baumarten, wie sie im Bezirk nicht besser zu finden seien. Auf 50 Prozent der Fläche stehen Rotbuchen, 25 Prozent machen Fichten aus, und auch die Douglasie sei als resistente Sorte gut vertreten. Die Fichte habe im Bauholzbereich eine große Bedeutung, sie sei auch gut nachgefragt. „Sie können aus dem Vollen schöpfen“, so Markus Rothmund mit dem Appell, die Struktur mit zwei Dritteln Laub- und einem Drittel Nadelwald zu erhalten.

Von dem im zehnjährigen Jahresmittel für Vor- und Hauptnutzung angesetzten Soll von 1360 Festmetern wurden 2016 lediglich 658 Festmeter eingeschlagen. Deshalb lag das Ergebnis mit 18 169 Euro auch erheblich hinter dem ursprünglich angenommenen Ertrag von 41 500 Euro. Bei den Einnahmen von 46 256 Euro hatte die Holzernte mit 45 347 Euro dominiert und bei den Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 28 087 Euro schlugen vor allem die Kosten für die Holzernte mit 17 060 und die Verwaltungskosten in Höhe von 8369 zu Buche.

Wie dem Betriebsplan 2016 stimmte der Gemeinderat auch dem Bewirtschaftungsplan 2018 geschlossen zu. Bei Vollzug des angenommenen Einschlags von 1360 Festmetern zu gleichen Teilen Buche und Fichte, wäre mit Einnahmen von 73 560 Euro zu rechnen. Dieser Betrag würde durch die Ausgaben von 52 500 Euro geschmälert, in denen neben den Hiebkosten von 32 500 Euro, Kulturpflege mit 3000 Euro und dem Forstverwaltungsanteil mit 10 000 Euro auch die Kosten für den Waldwegebau mit 4000 Euro enthalten sind. Vorausgesetzt, dass keine negativen Naturereignisse auftauchen, würde der Überschuss aus dem Gemeindewald im kommenden Jahr bei 21 060 Euro liegen.

Försterin Carmen Kellermann, die derzeit für den Dogerner Wald zuständig ist, schilderte das laufende Forstjahr, in dem der Sturm am 2. August lediglich einige Einzelwürfe brachte. 150 Festmeter Käferholz seien entfernt worden. Derzeit seien 900 Festmeter in Arbeit und sollen bis Weihnachten am Boden liegen. „Restholz und Schlagräume werden voraussichtlich im Januar an Selbstwerber zur Verfügung stehen.“