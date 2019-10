von Doris Dehmel

Zum neunten Mal wird das „Dogemer Oktoberfäscht“ gefeiert. Der Freundeskreis vom SV Dogern lädt auch in diesem Jahr am kommenden Samstag, 12. Oktober, in der Gemeindehalle zu dieser beim Publikum in den letzten Jahren immer beliebter gewordenen Veranstaltung ein.

Ab 18.30 Uhr werden die Gäste erwartet. Mit dabei ist die Oktoberfest-Band „Alpen Wilderer“. Bei all ihren Auftritten sind die Musiker ein Garant für abwechslungsreiche Unterhaltung und sorgen bei ihren Gästen für Spaß und gute Laune. Auch das passende kulinarische Angebot wird an diesem Abend nicht fehlen. Hend‘l und riesige Schweinshaxen werden serviert und das Münchner Hofbräu aus originalen Maßkrügen ausgeschenkt.

Auch in diesem Jahr bietet der Freundeskreis vom SV Dogern den Besuchern wieder ein attraktives Sparangebot an. Tischreservierungen für acht Personen gibt es zum Preis von 160 Euro. Darin enthalten sind neben dem Eintritt, acht Getränke- und Verzehrbons für jeweils 7 Euro.

Auch kleinere Gruppen können vom lukrativen Preis Gebrauch machen und tüchtig sparen. Pro Person werden einfach 20 Euro berechnet. Im übrigen kostet der Eintritt an der Abendkasse 8 Euro. Der Vorverkauf und Tischreservierungen sind möglich bis Freitag, 11. Oktober, im Internet (www.oktoberfäscht.de).