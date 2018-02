Dogern Fasnachtsvirus greift schnell um sich

Dogener Senioren erfahren viel beim närrischen Kaffeeplausch. Unter anderem geben Priska Knoblauch und Ulla Ebi heitere Einblicke ins Eheleben.

Dogern (de) Zum närrischen Kaffeeklatsch hatte die Dogerner Seniorengemeinschaft 60 Plus im Landgasthof "Tröndle" eingeladen. Dabei füllten die junggebliebenen Gäste bis auf den letzten Platz den Saal. Immer wieder von Hubert Baumgartner am Akkordeon zum Mitsingen aufgefordert, schmetterten die bunt gekleideten Gäste so manches Fastnachtslied aus längst vergangenen Zeiten. Sogar einige „Wiischmöckcher“ hatten an diesem Nachmittag den Weg zu den närrischen Senioren gefunden.

Rasch hatte sich der fastnächtliche Bazillus verbreitet als Lothar Zoller, der gemeinsam mit seiner Frau Brigitte für den Bereich „Feste und Feiern im Jahreskreis“ zuständig ist, so manchen Witz zum Besten gab. Einen ersten Höhepunkt erlebten die Besucher beim Auftritt von Pastoralreferent Konrad Sieber. Bereits zum dritten Mal stieg er in die Dogerner Narrenbütt und lieferte dabei einen fernsehreifen Vortrag. Dabei machte er in die große Politik ebenso einen Abstecher wie in den häuslichen Alltag der immer auch ungeahnte Überraschungen hervorbrachte.

Schlag auf Schlag ging es dann weiter mit Priska Knoblauch und Ulla Ebi, die mit ihrem Vortrag zur Hochform aufliefen. Gespannt warteten die Besucher darauf, was sich die beiden zu erzählen hatten. Sie boten einen tiefen Einblick in ihr „Eheleben“, wobei das männliche Geschlecht alles andere als gut wegkam.