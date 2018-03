Dogern Erfolgreich: Peter Sperling und Katja Strittmatter vom Musikverein Dogern legen das Leistungsabzeichen in Gold ab

Mit Bravour bestehen Peter Sperling und Katja Strittmatter vom Musikverein Dogern das Leistungsabzeichen in Gold an der Musikakademie in Staufen. Die Abiturienten sehen den Aufwand für die Prüfung auch alles gute Vorbereitung für das Musik-Abitur.

Längst nicht alle Jugendlichen, die nach ihren musikalischen Gehversuchen am Glockenspiel und mehr oder weniger Begeisterung am Blockflötenunterricht teilnahmen, enden später einmal als Leistungsträger in einem Musikverein. Geschweige denn sie nehmen nach dem Leistungsabzeichen in Bronze weitere Hürden.

Ganz anders ist dies bei den beiden Abiturienten Peter Sperling und Katja Strittmatter vom Musikverein Dogern. Sie haben mit Bravour das Leistungsabzeichen in Gold an der Musikakademie in Staufen abgelegt und haben bereits schon wieder neue Ziele. Musik gehört einfach zum Leben der Beiden dazu. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der 17-jährige Peter Sperling und die 18-jährige Katja für das Musik-Abitur am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut entschieden haben. Ob sie sich einmal auch beruflich an der Musik orientieren sei noch völlig offen. „Wenn ich nicht Musik für das Lehramt studiere, dann wird es eben Maschinenbau“, sieht es Peter ganz locker. Ihm sei es momentan wichtig in diesem Sommer sein Freiwilliges Soziales Jahr an der Musikakademie in Staufen ableisten zu können. Katja Strittmatter weiß schon genau, dass sie alles daran setzen wird, erfolgreich das avisierte Studium für Bau-Ingenieur Wesen zu absolvieren.

Ein gemeinsames Ziel haben die Beiden, die sich seit Kindergartenzeiten kennen, und etwa zur gleichen Zeit sich intensiver mit Musik befasst haben, aber dennoch. Sie, die bereits seit zwei Jahren die Jugendmusik Albbruck-Dogern dirigieren, werden auf alle Fälle die Dirigentenausbildung machen. „Dieser Weg erweitert einfach das Blickfeld auf das Orchester und die Partitur, auch dann wenn man nicht selbst am Dirigentenpult steht“, ist deren feste Überzeugung. Und möglicherweise stehen die beiden ehrgeizigen Musiker viel schneller vor einem Orchester wie sie heute denken.

Peter Sperling, der bereits seit Weihnachten 2006 sein eigenes Schlagzeug besitzt, kommt aus einer musikalischen Familie wo ihm das Talent schon in die Wiege gelegt wurde. Wie die Eltern Annette und Olaf Sperling, der beim Musikverein Dogern kürzlich als neuer Dirigent zugesagt hat, machen alle Geschwister Musik. Anders war dies bei Katja Strittmatter, die mit ihrer Familie seit einiger Zeit in Eschbach wohnt. Sie, die sich spontan bei einer Instrumentenvorstellung für das Spielen auf der Querflöte entschieden hatte, war zunächst die Einzige, die in der Familie große Teile der Freizeit der Musik widmete. Zwischenzeitlich hat auch ihre jüngere Schwester Freude an der Musik gefunden und spielt Klarinette.