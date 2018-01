Dogern Einwohner nun die Entscheidung über den Rathausneubau

Der Bürgerentscheid zum Rathausneubau in Dogern findet am 4. Februar statt. Eine Ja-oder-Nein-Frage zum Neubau auf dem Hallenvorplatz steht auf dem Abstimmungszettel.

Die Dogerner Einwohner werden am Sonntag, 4. Februar, in einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob sie für einen Rathausneubau auf dem Hallenvorplatz sind oder diesen Standort ablehnen. Lediglich über diesen Punkt wird entschieden und über nichts anderes. Dieser Verfahrensschritt ist notwendig geworden, nachdem im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative gegen den Gemeinderatsbeschluss monierte und diesen Bürgerentscheid mit einer Unterschriftenaktion durchsetzte.

Egal, welches Ergebnis der Gang zur Urne letztlich haben wird, der Ausgang ist in jedem Fall bindend. Wird der Hallenvorplatz als Standort für ein neues Dogerner Rathaus abgelehnt, wird sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema Rathaus befassen, was zur Sanierung mit Anbau an das bestehende Rathaus oder zu einem Neubau an anderer Stelle führen kann. Sollte mehrheitlich für den Rathaus-Neubau auf dem Hallenvorplatz abgestimmt werden, wird der Gemeinderatsbeschluss vom 18. Juli zur Umsetzung kommen.

Bürgermeister Fabian Prause hofft, dass nach dem Bürgerentscheid auch die Querelen in der Bevölkerung wieder verschwinden und ein friedliches Miteinander künftig möglich sein wird. „Mit dem Gang zur Wahl wird die Entscheidung auf eine breite demokratische Basis gestellt“, sagt Fabian Prause, der auf eine gute Beteiligung hofft.

Seit Jahrzehnten waren in unregelmäßigen Abständen das Rathaus und sein Zustand Thema in der Verwaltung und auch im Gemeinderat. 1997 wurde mit den baulichen Absichten der heutigen Volksbank Rhein-Wehra ein möglicher Rathausneubau auf dem „Leberareal“ ins Auge gefasst. Mit der anderweitigen Neuentwicklung auf diesem Gelände wurde seitens der Gemeinde das Neubauthema nicht weiterverfolgt. 2007 rückte zur besseren Nutzung der vorhandenen Räume die Umbauplanung des Rathauses näher. Dies wurde aber letztlich aus Rücksicht auf die bescheidenen Eigenmittel und die allgemeine wirtschaftliche Lage wieder vernachlässigt.

2011 und in den Folgejahren nahm das Thema Rathausumbau oder Neubau richtig Fahrt auf. Die von Architekt Ernesto Preiser vorgelegte Variante mit dem Verzicht auf die Praxisräume, um im Schulhaus Teile des Gebäudes zum Rathaus umzubauen, verlor mit dem vom Gemeinderat 2014 beschlossenen Umbau und der Weiterführung der Arztpraxis an Bedeutung. Schließlich sollte ein Architektenwettbewerb die Lösung bringen, bei dem Ernesto Preiser auch als Sieger hervorging.

Nach einer Einwohnerversammlung ergab sich ein Antrag der Bürger zur Beauftragung eines Expertenbüros und aus der Bürgerschaft wurde zudem der Vorschlag gemacht, den Hallenvorplatz zu bebauen. Schließlich entschied sich der Gemeinderat am 18. Juli 2017 mit sieben zu vier Stimmen bei einer Enthaltung für einen Neubau auf dem Hallenvorplatz – ohne zu wissen, dass Denkmalschutzauflagen bei einem Umbau nicht zum Tragen kämen.