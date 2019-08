von Doris Dehmel

Die „Hauensteiner Tanne“, ein Symbol der ehemaligen Grafschaft Hauenstein, prangt gut sichtbar am Haus Nr. 32 an der Ortsdurchfahrt von Dogern. Nach dem bereits in Görwihl und Rickenbach diese Wandmalereien an die heimische Historie erinnern, soll es künftig auch in den übrigen fünf Einungen solche Wandbilder geben. „Heinrich, Du bist der Motor“, versicherte Redmann Gerhard Neugebauer in seinen lobenden Worten an den Ehrenredmann Heinrich Dold gerichtet.

Das Emblem der Grafschaft Hauenstein besteht aus der Tanne und acht Eichhörnchen. Die jeweils vier schwarzen und roten Tiere sollen an die je vier Einungen erinnern. „Hier ist mit der unverzichtbaren Unterstützung durch die Hanspeter Ebner-Stiftung ein weiteres Juwel entstanden“, betonte Heinrich Dold und dankte dem Maler Ernst Baumgartner ebenso sie der Familie Probst, die bereit war ihre Hausfassade zur Verfügung zu stellen.

Nach dem bereits die Wandbilder am ehemaligen Gasthaus „Greifen“ und am Landgasthof „Hirschen“ in der Vergangenheit entstanden sind, habe mit der „Hauensteiner Tanne“, der Blick auf die Heimatgeschichte eine wertvolle Ergänzung erfahren waren sich die Einungsmeister Wolfgang Kaiser und sein Stellvertreter Klaus Martin einig. Nach dem seit dem Jahr 1313 die Unterlagen über die Grafschaft Hauenstein lückenlos vorhanden sind, soll im Jahr 2021 das 650-jährige Jubiläum gefeiert werden. „Die ersten Überlegungen wurden bereits diskutiert“, informierte Gerhard Neugebauer, der sich regelmässig mit den Kollegen in der historischen Einungsmeisterstube in Dogern trifft.