von Doris Dehmel

Der Jazz-Tanz-Club Dogern bietet seit vielen Jahren ein attraktives Gesamtangebot. Dies wird auch in den Mitgliederzahlen deutlich. „Unser Problem ist die Suche nach neuen Trainerinnen, die bereit sind, Neues zu bieten oder die Nachfolge anzutreten“, sagte die Vereinsvorsitzende Ruth Schlageter. Auch für sie, die nach zehn Jahren die Verantwortung abgegeben hat, gelang es nur schwer, die Nachfolge zu regeln. Eine endgültige Lösung muss sich entsprechend der Vereinsstatuten innerhalb eines Jahres ergeben.

Lob für Ruth Schlageter

Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Sabine Buck hatte sich in der Hauptversammlung bereit erklärt, neben ihren bisherigen Aufgaben künftig kommissarisch in Personalunion auch noch den Posten der Vorsitzenden zu übernehmen. „Es braucht die Unterstützung aus dem Verein, dass es funktioniert“, appellierte Sabine Buck. Wiedergewählt wurde die Kassiererin Inka Kircher. Bei der Verabschiedung von Ruth Schlageter wurden ihre Zuverlässigkeit, Spontanität und ihr großes Engagement für den Verein gewürdigt. In ihrem letzten Rückblick erinnerte sie an die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Die Tanzmäuse hatten öffentliche Auftritte und auch der Zumba-Auftritt beim Dorffest war ein Erfolg. Zumba für Kinder war bei der Ferienaktion „Dokiso“ (Dogerner Kindersommer) angeboten worden.

Alles mit Zehnerkarte nutzbar

Trainerwechsel konnten teilweise in den eigenen Reihen erfolgen. Derzeit sind zwölf Trainerinnen im Jazz-Tanz-Club Dogern engagiert. Am 14. März wird das Programm um eine Gruppe „Bodyforming/Pilates“, einem Mix aus verschiedenen Bewegungsarten, erweitert. Gedacht ist diese um 17 Uhr startende Übungseinheit auch für Jugendliche ab 16 Jahren und Männer. Wie das gesamte Angebot des Vereins kann dieses auch über eine Zehnerkarte genutzt werden. Nach einem vor Jahren verhängten Aufnahmestopp haben derzeit bis zu 30 Neumitglieder wieder die Chance, im Dogerner Verein aufgenommen zu werden.