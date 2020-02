Im Rathaus Dogern wurde Bürgermeister Fabian Prause mit der Schlüsselübergabe an Narrenpräsident Volker Ebi seines Amtes enthoben und es wurde ihm ein Bad im närrischen Volk verordnet.

Mit einem unübersehbar am Dogerner Rathaus angebrachten Transparent wird deutlich, wer in den närrischen Tagen das Sagen hat. Die Narrenzunft „Wiischmöckcher“ und ihre jungen „Wiidüfel“ waren am Schmutzigen Donnerstag