Am Sonntag wird es zu einer veränderten Verkehrsführung im Innenbereich von Dogern kommen. Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr ist die Hauptstraße von der Kreuzung Birkinger Straße bis zur Einmündung Kirchstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr aus beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kirchstraße zur Oberdorfstraße und Birkinger Straße wieder zur Hauptstraße und umgekehrt. Auch für gilt für den Teil den gesperrten Teil der Hauptstraße das absolute Parkverbot. Damit ist gewährleistet, dass ein ausgiebiger Bummel über den Flohmarkt verkehrsfrei genossen werden kann. Parkplätze sind in den nahe gelegenen Straßen vorhanden und beim westlichen Ortseingang von Dogern auf dem Gelände vom Möbel Markt und dem angrenzenden Gewerbegebiet nutzbar.

In den letzten Jahren immer beliebter wurde bei Anbietern wie auch bei den Besuchern der Flohmarkt in der Hauptstraße. Wer hier auf Schnäppchenjagd gehen möchte, sollte rechtzeitig um 11 Uhr Ausschau nach den Raritäten halten.

Ebenso in umgekehrter Reihenfolge. Wer Dogern oder auch die umliegenden Heimatgemeinden von oben betrachten und den vollen Überblick genießen möchte hat ab 12.30 Uhr am Sonntag Gelegenheit für einen auf dem Sportplatz Dogern starteten Helikopter-Rundflug.

Dogern - Am Sonntag dehnt sich das Dogerner Herbstfest in Richtung Ortsmitte aus. Um auch hier aus westlicher Richtung an die Attraktionen zu gelangen und während dem Sonntagsverkauf bequem einkaufen zu können, wird ein Shuttel Bus eingerichtet. Er fährt in 15-minütigem Rhythmus vom Möbel Markt zur Haltestelle Sportplatz, mit Stopp bei Zweirad Martin und zum Hirschen.

Dogern – Auch in diesem Jahr werden zum Dogerner Herbstfest mit Sonntagsverkauf wieder viele Besucher erwartet. Veranstalter ist die Handels- und Gewerbegemeinschaft Dogern e. V. Am Samstag, 28. September findet der schon zur Tradition gewordene Treffpunkt für Jung und Alt, für Einheimische und Auswärtige Besucher von 9 bis 18 Uhr beim Möbel Markt Dogern statt. Neben dem großen Angebot des Möbelhauses gibt es einige Kunstschaffende aus der Region, die ihre Werke ausstellen und verkaufen. Mit dabei sind unter anderem die aus Dogern kommenden Gabriele Topka und Heike Gisy mit ihren Bildern und Keramiken. Schmuck aus Silberbesteck gibt es in großer Auswahl am Stand von Sandra Bold. Skulpturen in unterschiedlichstem Design stellt der Metallkünstler Toni Gerteis ebenfalls aus Birndorf aus. Weitere Aussteller zeigen ihre Holz- und eine Vielzahl an weiteren künstlerischen Arbeiten.

Zudem stellen auf dem Freigelände aus: Meisterfachbetrieb Autohaus Probst aus Dogern, Autohaus Kilian aus Albbruck. Die Bohland-Alpakas werden wieder zu sehen sein. Zudem zählen zu den Ausstellern Rensch Haus, Kachelofenbau Francois und die Firma Rauscher Grafik und Druck. Mit dabei ist auch der EDEKA-Markt Schulz in Dogern. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt die Dogerner Narrenzunft „Wiischmöckcher“. Sie bieten verschiedene kulinarische Köstlichkeiten im Festzelt an. Am Sonntag gibt es auf dem Festplatz vor dem Möbel Markt Dogern Unterhaltung mit Live-Musik. Die Aussteller freuen sich mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Für die kleinen Besucher gibt es wieder eine Hüpfburg.

Am Sonntag, 29. September wird das Herbstfest weiter zur Dorfmitte Dogern ausgedehnt. Dort bietet Zweirad Martin in der Hauptstraße 3 einen Lagerverkauf an. Schuhhaus Fricker hat ebenfalls geöffnet. Andrea Hildenbrand vom Rüttehof wird ihren Bauernmarkt in die Hauptstraße verlagern und auch der Landgasthof Hirschen erwartet die Festbesucher. Dort wird es am Sonntag, 29. September von 11 bis 14 Uhr einen musikalischen Frühschoppen geben. Die Gruppe „MUSIC Point“ mit Roland Küpfer, Rainer Albicker, Klaus Hildebrecht und Karl Huber werden für zünftige Stimmung sorgen.