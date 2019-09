von Susanne Schleinzer-Bilal

Einige Themen standen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dogern auf der Tagesordnung. Die Verpflichtung des neuen Gemeinderatsmitglieds Pierre Öschger durch Bürgermeister Fabian Prause war ein Aspekt. Außerdem stand die Bewerbung der Gemeinde Dogern als „Fairtrade-Gemeinde“ im Rahmen der internationalen „Fairtrade-Towns“ des Vereins Transfair im Raum. Nina Wolberg von der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit regte an: „Das ist eine tolle Sache, die auch Spaß machen darf. Man kann mit wenig viel erreichen. Wir können mit unserem Kaufverhalten entscheiden, wie es Arbeitern in Spanien und Italien geht.“

Die Gemeinde Dogern beschloss, an der Kampagne teilzunehmen und die gefragten Kriterien erfüllen zu wollen. Unter anderem wurde beschlossen, bei allen Sitzungen des Rates und des Bürgermeisters Fairtrade-Kaffee und ein weiteres Produkt aus fairem Handel anzubieten. Daneben sollen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen Fairtrade-Produkte angeboten und über den fairen Handel informiert werden. Mindestens ein Einzelhandelsgeschäft und ein Restaurant sollte Fairtrade-Produkte anbieten.

Für eine lebhafte Diskussion sorgte dann die Nachhaltigkeitsgruppe, die von Marc Arnold und Axel Figge-Wolberg vorgestellt worden war. Sie seien derzeit 20 aktive Einwohner von Dogern zwischen 20 und 60 Jahren. „Wir sehen uns als Anlaufstelle für nachhaltige Themen“, präzisierte Arnold. Ihr Motto sei „Dogern – ein Schritt voraus“. Gerne wären sie als Gemeinde pestizidfrei und CO 2 -neutral. „Man muss hier auch die Seite der Landwirte und Obstbauern sehen“, wandte Matthias Indlekofer vom Gemeinderat ein und warnte davor, zu einseitig zu sein.

„Das sind bis jetzt nur Visionen. Kommen Sie vorbei, Sie sind herzlich eingeladen“, sagte Arnold. Vorstellbar wäre auch ein Fairtailer im Ort, mit dem die Lebensmittelverschwendung verringert werden könnte. In der Nähe des Familienzentrums könnte man einen Kühlschrank aufstellen, in den Menschen Lebensmittel geben können, die sie nicht mehr brauchen und die andere gratis abholen können. „Mal sehen, ob das funktioniert“, sagte Arnold.

Ein weiteres Thema war die Neubeschaffung einer Heizzentrale für die Grundschule. Im Moment gebe es keine funktionsfähige Heizung. „Im Haushalt gibt es keine Mittel, diese müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden“, informierte Prause. Der Gemeinderat stimmte zu, die Firma Buck aus Albbruck mit der Elektroinstallationen zu beauftragen und die Firma Hierholzer mit dem Gewerk Heizungsanlage zu beauftragen. „Beides sind erfahrene Fachfirmen“, erklärte Prause.

Zugestimmt hat der Gemeinderat auch einem Antrag auf den Neubau eines Schopfs und Autounterstellplatzes in der Weinbergstraße in Dogern. Hier wurde nachträglich die Genehmigung erteilt, da schon gebaut worden war. Ebenfalls zugestimmt wurden dem Bauantrag für einen Carport in der Lindenstraße, dem Anbau eines Balkons und der Überdachung des bestehenden Autostellplatzes in der Buchmattenstraße und der Errichtung einer Zaunanlage sowie zweier Tore in der Oberdorfstraße/am Bächle.