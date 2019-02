von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung der Dogerner Feuerwehr brachten die Wahlen einige Veränderungen. Der wiedergewählte Kommandant Andreas Rogg hat mit Andreas Maier und Martin Behrendt zwei neue Stellvertreter. Neuer Schriftführer ist Ralf Nussbaumer und ebenfalls neu gewählt wurde Stephan Ritter als Mannschaftsvertreter. Kassenwart ist weiterhin Ralf Strobach. Zu Beisitzern bestimmt wurden Karl Bockstaller, Michael Martin, Werner Tröndle und Michael Welte. Kassenprüfer sind auch künftig Enrico Miech und Alexander Kaiser. Der Altersabteilung stehen Otto Arzner und sein Stellvertreter Hermann Willi vor.

Lucia Heim, Angela Montag und Carmen Tröndle (von links) wurden als Fachberaterinnen Kindergruppe in die Feuerwehr Dogern aufgenommen. Als Verstärkung der Tagesbereitschaft steht Sascha Meier zur Verfügung. | Bild: Doris Dehmel

Von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven übergetreten sind Dominik Bär und Niklas Binkert. Nachdem im vergangenen Jahr das Eintrittsalter der Jugendlichen auf zehn Jahre herabgesetzt wurde, wuchs die Jugendfeuerwehr auf 15 Mitglieder in zwei altersgerechte Gruppen aufgeteilt. Jugendwart David-Lukas Cigolla berichtete zudem von der Gründung der heute 18 Mitglieder zählenden Kindergruppe. Die Tagesbereitschaft wurde durch Sascha Meier von der FFW Albbruck und Wessam Kamel von der FFW Waldshut erhöht. Als Fachberaterinnen Kindergruppe gehören Lucia Heim, Carmen Tröndle und Angela Montag zur Feuerwehr.

347 Einsatzstunden

Mit 29 Einsätzen hatte die Feuerwehr Dogern 2018 ähnlich viel Arbeit wie in den Vorjahren. „Die technischen Hilfeleistungen waren relativ hoch“, so Kommandant Andreas Rogg, der 347 Einsatzstunden bilanziert hatte. Neben Unfällen und Sturmeinsätzen waren die Dogerner im Rahmen der Überlandhilfe in Aichen bei einem Großbrand und beim Clubhausbrand auf der Motorsportanlage in Dogern.

Probenbesuch könnte besser sein

Mit diversen Weiterbildungsmaßnahmen und 20 Proben hatten sich die Feuerwehrmänner auf den Ernstfall vorbereitet. Gemeinsam brachten sie es auf 690 Übungsstunden. „Der Probenbesuch muss besser werden“, wünschte sich Andreas Rogg. Er lobte Matthias Indlekofer und Enrico Miech für 90 Prozent und Andreas Meier für 85 Prozent Anwesenheit. „Wir sind dankbar, dass wir euch haben“, versicherte Bürgermeister Fabian Prause und lobte den ehrenamtlichen Dienst für die Gemeinde und jeden Einzelnen. „Wenn auch im letzten Jahr mit dem Blick in die Zukunft für die Feuerwehr viel erreicht werden konnte. Über den Zeitpunkt der Realisierung des neuen Feuerwehrgerätehauses entscheiden letztlich die Fördermittelzusage und der Ablauf des notwendigen Behördenprozederes.“