von Doris Dehmel

Schunkelrunden und Gesang sorgten neben den Auftritten verschiedener Akteure für Heiterkeit beim närrischen Kaffeeplausch, zu dem die Seniorengemeinschaft 60plus in Dogern eingeladen hatte. Zu Narrensprüchen, wie sie sich in der Kindheit und Jugend alljährlich wiederholten und im Lauf des Lebens häuften, motivierte Lothar Zoller das Publikum, das auch so manch bislang unbekannten Fastnachtsvers und heitere Anekdoten mit Begeisterung aufnahm.

Matthias Albiez bewies sich in der Bütt als echtes Dogerner Fastnachtsurgestein. | Bild: Doris Dehmel

Vielseitigkeit war angesagt. Mit Spannung erwarteten die fantasievoll behüteten Gäste den Auftritt von Priska Knoblauch und Ulla Ebi. Sie gaben sich in diesem Jahr als erfahrenes Ehepaar, bei dem es durch Hörstörungen des Ehemanns zu so manchem Missverständnis kam, die auch Matthias Albiez als Kellner in dem von den beiden ausgesuchten Café nicht zu lösen vermochte. Wenn Matthias Albiez auf der kleinen Narrenbühne im Landgasthof „Tröndle“ auch der einzige Vertreter der Dogerner Narrenzunft war, so merkte bald jeder, dass hier ein überzeugter Wiischmöckcher und Anhänger der heimischen Fasnacht in der Bütt stand.

Dogern Närrische Taufe und Verkündung des Fasnachtsmottos am Dogerner Narrenbrunnen Das könnte Sie auch interessieren

Er prangerte das Ergebnis aus dem Bildungstest der Deutschen an, hatte die unterschiedlichsten Sonderangebote und das Kaufverhalten der Kundschaft aufgedeckt und die unterschiedlichsten Vergleiche aus den vielschichtigen Lebensbereichen gezogen. Die Dogerner Seniorenfasnacht ist ohne den Auftritt von Konrad Sieber kaum vorstellbar. In seinem 20-minütigen Vortrag steigerte er sich zusehends bei seinen Ausflügen in die Politik, das Leben der Promis, aber auch ganz banale Alltagssituationen hinein.