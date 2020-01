von Nina Hesse

Der Männergesangverein Dogern hat beim Jahreskonzert die Besucher in der Dogerner Gemeindehalle auf eine musikalische Reise mitgenommen. Der Männerchor präsentierte unter der Leitung von Ulrich Tomm Lieder aus dem 19. Jahrhundert, mit dem Schwerpunkt auf skandinavischer und russischer Literatur. Die 32 Sänger begeisterten auf der Bühne die Zuhörer in der voll besetzten Gemeindehalle in der ersten Programmhälfte mit emotionalen Musikstücken aus dem hohen Norden, die von Klaviermusik begleitet wurden. Alle Lieder wurden von den Sängern auswendig vorgetragen.

Als musikalische Gäste des Dogerner Chors trugen die New Gospel Singers aus Murg Lieder aus Afrika vor. Laut ihrer Leiterin Anne Kütemeier wollten sie im ersten Teil des Konzertes „die Lebensfreude der afrikanischen Musik“ an die Zuhörer weitergeben. Passend zur Musik stampften, klatschten und tanzten die Männer und Frauen auf der Bühne und brachten eine fröhliche Stimmung in die Gemeindehalle. In der zweiten Hälfte brachten sie das Publikum mit bekannten Pop- und Musicalstücken zum Mitsingen und sogar zum Tanzen. Mit passenden Requisiten wie Hüten und Brillen führten sie beispielsweise Lieder der schwedischen Popgruppe Abba auf.

In der zweiten Programmhälfte führte die musikalische Reise des Männergesangvereins Dogern zurück in die Heimat. Die Lieder stammten aus Deutschland, vor allem aus dem Schwabenland und aus dem restlichen Baden-Württemberg. Die lockere Stimmung der Lieder aus dem wilden Süden übertrug sich schnell auf das Publikum. Es lachte lautstark über die witzigen Texte, die in schwäbischem Dialekt gesungen wurden. Auch die Rollenspiele, Dialoge, Videos und Erklärungen zu Lied-Hintergründen unterhielten das Publikum. Begleitet wurde die Aufführung von einer passenden Diashow als Bühnenbild, auf der teilweise auch Liedtexte gezeigt wurden. Diese erleichterten dem Publikum das Mitsingen.

Der Verein Der Männergesangverein Dogern wurde 1852 gegründet. Die Mitglieder treffen sich jeden Dienstag im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Dogern zum Proben. Aktuell hat der Verein 36 Mitglieder. Die Altersspanne reicht von 18 bis 94 Jahre. Zusätzlich zum Jahreskonzert präsentiert sich der Chor auch bei Kirchenkonzerten oder anderen Veranstaltungen in der Region. Kontakt über Bernhard Bauer, Telefon 07746/30 44.

Danach wurde Ulrich Tomm für seine 20-jährige Arbeit als Dirigent des Männergesangvereins Dogern mit einem Präsent geehrt und anderen Mitwirkenden für ihre fleißige Arbeit im Verein gedankt. Mit einer gemeinsamen Zugabe beendeten beide Chöre das Konzert.