von Doris Dehmel

Von der Hanspeter-Ebner-Stiftung Pro Dogern haben im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Vereine profitiert. Für verschiedene Projekte war diese finanzielle Unterstützung unverzichtbar. Vieles konnte umgesetzt und vieles andere auf den Weg gebracht werden. „Die Stiftung hat sich bewährt“, sage der Stiftungsgründer und Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Peter Ebner.

Dogern Peter Ebner neues Ehrenmitglied beim Verein zur Förderung der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Hauenstein Das könnte Sie auch interessieren

Im vergangenen Jahr waren 18 581 Euro aus der Stiftung geflossen. Aufgeschlüsselt in mehrere Bereiche, schilderte Peter Ebner die Ausgaben. So konnten Aktivitäten in der Jugend- und Altenhilfe, der Kindergarten und der Mittagstisch und die Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule gefördert werden. „In sämtlichen Bereichen erfolgt die Förderung ganz gezielt.“

Dogern Die Hanspeter Ebner Stiftung Pro Dogern hat sich bewährt. Das versichtert Vorstandvorsitzender Peter Ebner und belegt das mit seinem Rückblick Das könnte Sie auch interessieren

So war es auch wieder möglich, hilfsbedürftige Personen zu unterstützen, wobei diese auch dem Spender nicht namentlich bekannt sind. Lediglich Helga Heinrich, in deren Zuständigkeit die Sozialarbeit im Dogerner DRK liegt, weiß, wer in Dogern auf Hilfe angewiesen ist. In dem Gesamtbetrag war der größte Anteil für Bildung und Erziehung sowie kulturelle Zwecke und Vereinsförderung ausgegeben worden.

Beispiele für Projekte

So waren die gesamten Herstellungskosten für das vom Verein zur Förderung der Geschichte der Grafschaft Hauenstein herausgebrachte Buch „Historische Mühlen und Gasthäuser“ in Höhe von 7822 Euro übernommen worden. Ohne die Spenden aus der Stiftung wäre das Familienmusical „Der Schmunzelstein“ kaum zu realisieren gewesen. Waren es im Jahr 2017 rund 20 000 Euro Stiftungsgelder, die ausgegeben wurden, so rechnet Peter Ebner damit, dass eine ähnliche Summe auch in diesem Jahr zusammenkommen wird. Bislang liegen die Ausgaben bei 4345 Euro. Hiervon floss der Hauptanteil an die 72-Stunden-Aktion der Dogerner Pfadfinder für den Bau eines Grillplatzes und eines Waldlehrpfades.

Niedrige Zinsen

Wie viele Stiftungen bedauere man auch bei der Hanspeter-Ebner Stiftung Pro Dogern, dass die Zinsertragslage seit Jahren sehr schlecht ist, berichtete Lucia Schmid als offizielle Vertreterin und Sprecherin der Stiftung. „Auch wollen wir uns weiter um Stiftungsmitglieder bemühen, um die Stiftung breiter aufzustellen und gleichzeitig die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, zu wecken“, sagte Ebner.