Dogern Der Weihnachtsmarkt in Dogern bietet viele Genüsse

Der Weihnachtsmarkt in Dogern bietet viele Genüsse

Der Weihnachtsmarkt in Dogern bewahrt sich einige Besonderheiten. Die Wundertüten der Handels- und Gewerbegemeinschaft erfreuen Kinder.

Handschuhe und warme Kopfbedeckungen waren für die Besucher auf dem Dogerner Weihnachtsmarkt Voraussetzung, um sich wohlzufühlen. Pünktlich zur Eröffnung durch Bürgermeister Fabian Prause kam die weiße Pracht von oben, die sich dann mit trockenen Phasen abwechselte. Davon ließen sich die Akteure auf der Bühne aber keinesfalls abschrecken. Der von Annette Sperling initiierte Projektfamilienchor vom Kulturama sorgte mit seinem Auftritt für beste Stimmung. Eltern mit ihrem teils noch recht kleinen Nachwuchs sangen aus vollen Kehlen und ließen ihre Freude am Gesang deutlich erkennen. Die „Tanzmäuse“ vom Jazz-Tanz-Club Dogern nahmen die vielen Zuschauer mit in die "Weihnachtsbäckerei“, ehe im weiteren Verlauf des Nachmittages die Jugendmusik Albbruck-Dogern aufspielte.

Seit vielen Jahren hat sich der Weihnachtsmarkt Dogern seine Besonderheiten bewahrt. Kaum ein Weihnachtsmarkt bietet ein so großes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm, wie dies für die Besucher wieder erlebbar wurde. Infinity-Janine Küpfer und Band hatten sich ebenso angesagt wie das Blechbläserensemble der Musikschule Südschwarzwald und der Chor der Musikschule Hochhrhein. Auch die Erwachsenen vom Jazz-Tanz-Club Dogern hatten sich in das Programm eingeklinkt. Die Pfadfinder hatten die Kinder zum Lebkuchenverzieren oder zu Laubsägearbeiten in ihre Jurte eingeladen. Auch diesmal hatten die Mitglieder der Handels- und Gewerbegemeinschaft wieder mehr als 200 Päckchen zusammengetragen, die, nach dem Wundertütenprinzip angepriesen, von den spannungsgeladenen Kunden erworben wurden.

Ein großer Unterschied zu anderen Weihnachtsmärkten in der Umgebung ist das kulinarische Angebot. Hier gab es zwar auch Grill- und Bratwürste, aber auch „Ochsenfetzen“ und die stets begehrten Rösti mit Spiegelei, daneben natürlich auch die süßen Gaumenfreuden. Die Diskussion über die Verwendung des Reinerlöses bleibt den teilnehmenden Vereinen erspart. Sie alle haben das Ziel, mit ihrem Engagement einen sozialen Zweck zu unterstützen.