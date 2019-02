von Doris Dehmel

Das Vorstandsduo mit Beatrix Brödlin und Thekla Tröndle freute sich, zur Hauptversammlung des Dogerner Kirchenchors neben Präses Pfarrer Ulrich Sickinger auch Bürgermeister Fabian Prause begrüßen zu können. Dabei wurde das Engagement der Sänger in der Liturgiegestaltung und Gemeinde gelobt. „Der Kirchenchor ist ein Baustein für die Gemeinschaft“, sagte Fabian Prause.

Schriftführer Marco Schäfer erinnerte detailliert an die mit 15 Auftritten reichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Höhepunkt des gegenwärtig 34 Mitglieder zählenden Kirchenchors war die Gestaltung der Primiz von Stephan Schonhardt in seiner Heimatkirche St. Clemens.

Insgesamt ist das Jahr für den Dogerner Kirchenchor überaus gut gelaufen, was sich auch in dem von Sylvia Frei vorgetragenen Kassenbericht zeigte. Mit ihr wurden auch allen übrigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt, zu denen auch die Beisitzer Ellen Ekert und Monika Kalt zählen.

Chorleiterin Christine Böhler dankte den Sängern für die gute Atmosphäre im Chor, was auch für sie eine gute Bereicherung sei. Wesentliches Merkmal des Chors ist für Axel Martin das gute Zusammenwirken verschiedenster Charaktere und Altersgruppen. „Trotz der persönlichen Unterschiede halten hier Freunde zusammen“, sagte der Vertreter der Pfarrgemeinde. Bettina Wichtel wurde für ihre 40-jährige Treue zum Kirchenchor und ihr jahrelanges Engagement im Vorstandsteam ausgezeichnet. Verena Indlekofer, Agathe und Werner Widmer erhielten ebenfalls eine Ehrung für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Chor.