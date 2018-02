Dogern Der Kirchenchor Dogern gilt als Bereicherung für den Ort

Der Kirchenchor Dogern ehrt besonders treue Mitglieder. Die Vorsitzende Thekla Tröndle freut sich über stetigen leichten Zuwachs an Mitgliedern.

Bei der Hauptversammlung des katholischen Kirchenchors Dogern standen Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt. Seit 70 Jahren gehört Gertrud Tröndle dem Kirchenchor an. Ihr dankten die beiden Vorsitzenden Beatrix Brödlin und Thekla Tröndle besonders und überreichten ihnen die Urkunde von Diözesanpräses Wolfgang Gaber aus Freiburg. Viel Lob gab es auch für die übrigen Vereinsmitglieder, die seit Jahrzehnten dem Chor die Treue halten: Rolf Martin seit 45 Jahren, Renate Strommer seit 30 Jahren und Hildegard Schumacher seit 20 Jahren.

"Wir bedauern zwar einen Austritt, freuen uns aber über drei neue Mitglieder im Chor", sagte Thekla Tröndle. Derzeit zählt der Kirchenchor 39 aktive Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 58,3 Jahren. "Seit vielen Jahren ist ein stetiger Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, was dazu führte, dass wir heute so viele Sängerinnen und Sänger haben wie zuletzt im Jahr 2000", freute sich Marco Schäfer. Detailliert schilderte er die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dessen Höhepunkt war der Jubiläumsgottesdienst im Juli anlässlich der 250 Jahrfeier der Kirche St. Clemens in Dogern mit Erzbischof Stefan Burger.

13 Mal war der Chor musikalisch aufgetreten. Auftritte und Proben hatten laut Statistik 4800 Minuten oder 3,3 Tage Gemeinsamkeit gebracht. Ausdauer, Geduld und Flexibilität der Mitglieder lobte Chorleiterin Christine Böhler. "Ihr seid keine Zweckgemeinschaft, sondern Freunde", beurteilte Präses Pfarrer Ulrich Sickinger und lobte den Chor mit anerkennenden Worten für den Einsatz in der Vergangenheit. Diesen lobten auch Gebhard Renner im Namen der Pfarrgemeinde und Ingrid Mücke, die als Vertreterin der Gemeinde Dogern von einer Bereicherung für den Ort sprach.