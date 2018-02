Dogern Der Kindergarten St. Clemens muss umziehen

Das altes Gebäude des Kindergartens St. Clemens weist einige Schwachpunkte auf und bietet nicht genug Platz für die Kinder. Ein Neubau erscheint als einzig vernünftige Lösung.

Langfristig hat der Dogerner Kindergarten am jetzigen Standort keine Zukunft mehr. Dies war die einstimmige Meinung des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung. Das von der Kirchengemeinde im Jahr 1957 auf eigenem Grund erstellte Gebäude ist ebenso in die Jahre gekommen wie der mit der Unterstützung der Gemeinde realisierte Anbau aus den 1990er Jahren. Bei Beiden wurde ein massiver Sanierungsbedarf festgestellt. Hinzu komme das Platzproblem, das die Situation wesentlich erschwert.

Gespräche über langfristige Pachtverträge für die bislang genutzten Flächen hatten kein befriedigendes Ergebnis gebracht. Hinzu kommt, dass die prekäre Parkplatzsituation rund um den Kindergarten ungelöst bleibt und das alte verwinkelte Gebäude als Grundsubstanz stets Erhaltungskosten in bislang unbekannter Höhe bringen wird. Unter Berücksichtigung all dieser Tatsachen, sind die in den vergangenen Jahren verschiedentlich im Gemeinderat diskutierten Erweiterungsvarianten am jetzigen Standort überholt und heute nicht mehr umsetzbar.

Im Kindergarten St. Clemens wurde zum Ende des Kindergartenjahres 2015/16 die Betreuung von Schulkindern beendet. Entsprechend dem allgemeinen Trend, war ein steigender Bedarf an Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren zu beobachten. Deshalb wurde das Angebot zum 1. Januar 2017 auf den heutigen Stand geändert.

In drei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten finden bis zu 75 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren Platz. In der Ganztagesgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und Altersmischung sind zehn Plätze sowie fünf Plätze für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Die Krippengruppe bietet Platz für zehn Kinder. Durch die veränderten Anforderungen in der Kindergartenpädagogik, speziell beim Tagesablauf, sind die gesteigerten Raumanforderungen unübersehbar.

„Die Erzieherinnen um die Leiterin Doris Schubert leisten hervorragende Arbeit“, sagte Bürgermeister Fabian Prause. Er lobte deren Flexibilität bei den Öffnungszeiten und ihre Bereitschaft, aus dem vorhandenen Raumangebot das Beste zu machen. Mit dem Auftrag an die Gemeinde, einen geeigneten Standort für den Kindergarten zu suchen, beschloss der Gemeinderat auch, dass der Neubau mit dem Grundstück im Eigentum der Gemeinde entsteht, der Kindergarten aber weiterhin in kirchlicher Trägerschaft weitergeführt werde.