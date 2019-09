von Doris Dehmel

Bei idealsten Bedingungen fand der fünfte Baustoff-Eckert-Cup 2019 auf der Anlage des Tennisclubs Dogern statt. Mit 66 Teilnehmern, nahezu doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, waren die sieben Plätze voll ausgebucht. „Das Turnier ist als LK-Turnier im Verband jetzt bestens platziert“, freute sich Vorsitzender Dietmar Tröndle. Auch ist geplant, das Turnier im kommenden 50. Jahr des Vereins und darüber hinaus fortzusetzen.

Spannende Begegnungen ergaben sich über die zwei Turniertage. Unter den Teilnehmern aus der Region und weit darüber hinaus bis nach Baden-Baden und in die Schweiz waren einige Wiederholer, aber auch viele, die erstmals dabei waren und über unterschiedliche Spielstärken bis LK 7 verfügen, so Tröndle.

„Der optimale Ablauf dieser Großveranstaltung war nur durch eine gute Aufgabenteilung im sportlichen Bereich wie auch beim Versorgungsteam möglich gewesen“, erklärte Turnierleiter Dietmar Tröndle. Sein Dank galt besonders dem Sponsor Bernhard Schneiderhan von der Firma Baustoff Eckert in Albbruck und dem Sportwart Roland Küpfer. Bis in den Abend hinein hatten sich die Finalspiele hingezogen. An deren Ende standen schließlich die Sieger fest. Bei den Damen siegte in der Nebenrunde Kayleigh Albiez vom RW Tiengen vor Maren Kaiser vom TC Görwihl. Das Endspiel im Hauptfeld entschied Allegra Radlsbeck vom ESV Deggendorf vor Helga Lohrer vom TC Gurtweil für sich.

In der Nebenrunde der Herren siegte Torben Soehnle vom TC Görwihl vor Christian Götz vom TC Karlsruhe. Im Hauptfeld-Finale, das Stefan Symkiewicz vor Matthias Gey gewann, standen sich zwei Spieler vom TC Dogern gegenüber. Die Nebenrunde bei den Herren 40 gewann Holger Liske vom TC Murg vor Thomas Aberle vom TC Görwihl. Sieger im Hauptfeld wurde Roman Gerspach vom TC Görwihl vor Lars Chemnitius vom TC Lauchringen. Dieter Wager vom TC Gurtweil setzte sich bei den Herren 50 am Ende der Nebenrunde gegen Roland Liebi aus dem schweizerischen Greffern durch. Roland Jehle vom TC Dogern siegte in der Nebenrunde der Herren 60 vor Klaus Krizok vom TC Lauchringen und Rudolf Finsterwald vom TC Höchenschwand holte sich im Hauptfeld den Sieg vor Sigi Amann vom TC Görwihl.