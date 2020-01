von Rosemarie Tillessen

Herr Tomm, Sie sind Musiklehrer am Hochrhein-Gymnasium Waldshut und genau seit 20 Jahren auch Chorleiter des Männergesangvereins Dogern (MGV). Gerade bereiten Sie das diesjährige Jahreskonzert vor. Wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit?

Mich rief im Jahr 2000 der damalige und heutige Vorsitzende Bernd Bauer an. Sie suchten damals einen neuen Dirigenten, um das 150-jährige Jubiläum des MGV im Jahr 2002 vorzubereiten. Ich habe mir den Chor angehört und gedacht: „Das könnte gut werden!“

Hatten Sie damals schon Erfahrung mit Chören?

Ich hatte es im Rahmen meiner Ausbildung gelernt, aber neben der Schule erst einen Männerchor im schwäbischen Beffendorf geleitet. Mein Schwerpunkt neben der Schulmusik war sonst vor allem Kirchenmusik.

Gibt es nicht ganz allgemein eine Krise bei den Gesangvereinen?

Das ist ein wichtiges Thema. Das Chorsterben ist heftig und der Nachwuchs fehlt. Es wird ganz allgemein weniger gesungen. Nach dem Stimmbruch ist es gerade für Jungs uncool zu singen. Heute sind die Neuzugänge in Chören vor allem Pensionäre, die ihre Freizeit neu gestalten wollen. Also muss das Chorsingen attraktiver werden, es sollte Spaß machen.

Zur Person Ulrich Tomm (53) ist seit 1998 Lehrer für Musik und Gemeinschaftskunde am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut. Er ist in Kirchheim/Teck geboren und studierte in Trossingen und Freiburg. Seit 2000 leitet er den Männergesangverein Dogern (MGV). Er lebt in Remetschwil, ist verheiratet und hat vier Kinder. Derzeit bereitet er das diesjährige Jahreskonzert des MGV in Dogern vor. Es findet am 18. Januar um 18.30 Uhr in der dortigen Gemeindehalle statt (Einlass 17 Uhr).

Wie kann man das Singen in Chören attraktiver machen? Was sind da Ihre Erfahrungen?

Das ist eine heikle Frage und wird auch bei uns kontrovers diskutiert. Ganz allgemein liegt das vor allem an der Programmgestaltung. Ich will nicht im Stil von Helene Fischer oder Udo Jürgens musizieren. Und ich will kein „easy listening“. Schwerpunkt liegt für mich im 19. Jahrhundert. Da gibt es noch viele recht anspruchsvolle Komponisten zu entdecken. Für mich gehören zu einem attraktiven Programm also erstens Qualität und zweitens Stücke, die selten gebracht werden. So bringen wir jetzt im Jahreskonzert eine sehr ungewöhnliche russische Musik von Nikolai Sokolow. Das ist ein sehr ergreifender, ernster Gesang von Verbannten auf dem Weg nach Sibirien. So etwas haben wir bisher noch nie gesungen. Wichtig ist mir beim Singen die Gesangskultur – also nicht nur, was man singt sondern wie man es singt. Dazu gehören auch die Bühnenpräsenz, das Licht und die Bühnengestaltung. Das Publikum muss sich wohl fühlen. Und natürlich gehört zur Attraktivität auch die Geselligkeit dazu, gelegentlich auch gemeinsame Reisen.

Was sind denn Höhepunkte, wenn Sie auf Ihre 20-jährige Chorarbeit zurückblicken?

Da gibt es viel (lacht). Sicherlich das 150-jährige Jubiläum des Vereins. Da haben wir eine musikalische Reise durch die vergangenen 150 Jahre gemacht, etwa mit Liedern zur Weltwirtschaftskrise oder eine Parodie auf das Horst-Wessel-Lied, natürlich aber auch Imitationen der Comedian Harmonists oder dann Schlager wie „Pack die Badehose ein“. Das ging bis zum Mauerfall. Überhaupt haben wir jedes Jahr ein bestimmtes Thema: etwa eine Zugreise im ICE, zusammen mit dem Chor aus Detzeln. Oder ein Berliner Nachtcafé im Stil von Otto Reuter. Oder mit dem Dogerner Damenchörli und mit Kinderchören. Oder eine Studentenkneipe mit Bierorgel und Studentenliedern. Das war übrigens mein erstes Konzert in Dogern 2001. Oder wir hatten einen Gastchor aus Zürich mit Musicals. Überhaupt Gäste: Da kam sogar mal mein erster Männerchor aus Beffendorf hierher. Und zum Männerchor aus Ensdorf im Saarland gibt es seit Jahren sehr persönliche Kontakte mit wechselseitigen Besuchen.

Ulrich Tomm spricht mit Mitarbeiterin Rosemarie Tillessen über seine Arbeit als Chorleiter des Männergesangvereins Dogern. | Bild: Privat

Wer stellt solche Programme zusammen?

Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Der Verein funktioniert einfach gut, und ich bin begeistert von dem Team.

Wie ist denn in Dogern der Altersschnitt?

Unser jüngster Sänger ist 17, der Älteste weit über 90. Und natürlich haben wir Abgänge, meistens durch Tod. Aber da kommen dann immer wieder „neue“ Pensionäre. So bleibt unsere Mitgliederzahl seit 20 Jahren zwischen 35 und 40, und der Altersschnitt liegt etwa immer bei 67. Natürlich würden wir uns auch über jüngeren Nachwuchs freuen.

Sie verlangen von Ihren Sängern das Auswendigsingen. Warum?

Das ist sicherlich nicht immer für alle einfach und wird mit dem Alter natürlich schwerer (lacht). Aber das hält geistig frisch. Die Präsenz der Sänger ist ganz anders. Das stammt übrigens schon von meinem Vorgänger und hat mir gefallen.

Was reizt Sie am meisten an der Chorarbeit in Dogern?

Ich bin Musiker und mache am liebsten Musik mit Menschen zusammen. Das ist keine Arbeit sondern reinste Erholung. Und ich bekomme viel zurück. Die Sänger sind dankbar, und sie kommen ja freiwillig. Die Arbeit mit Chören hat mir übrigens auch viel in der Schule geholfen. Man lernt mit Gruppen umzugehen, learning by doing.

Noch kurz zu Ihrem diesjährigen Jahreskonzert am 18. Januar. Diesmal heißt das Motto: „Sagenhaft! Hoher Norden und Wilder Süden“. Was erwartet den Besucher?

Wir werden diesmal unterstützt von den New Gospel Singers Murg. Der erste Teil führt uns über Dänemark und Norwegen bis nach Sibirien. Im zweiten Teil sind wir wieder in heimatlichen Gefilden, etwa mit Liedern von Friedrich Silcher oder Gotthilf Fischer. Und wir sind uns ganz sicher, dass das Herz des „Wilden Südens“ in Dogern schlägt.