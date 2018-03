Dogern Das Kindermusical Der Schmunzelstein soll ein bereicherndes Miteinander schaffen

Die Proben für das Kindermusical „Der Schmunzelstein“ von Annette Sperling laufen. Weitere junge Sänger werden noch gesucht.

Schon mehrfach gab es in Dogern besondere musikalische Erlebnisse. Ein Weiteres bahnt sich mit dem Kindermusical „Der Schmunzelstein“ an. Dabei geht es um den guten Umgang miteinander, um Streit und Versöhnung und um Grenzen und Vertrauen. Annette Sperling, die schon reiche Erfahrung mit Musikprojekten hat, möchte auch in diesem Jahr mit diesem besonderen Projekt die Kinder für Musik und Gesang zu begeistern.

„Momentan ist der Kinderchor noch etwas dünn besetzt“, sagte die musikbegeisterte agile Regisseurin Annette Sperling. Sie hofft, dass noch weitere Jungen und Mädchen im Alter zwischen vier und zehn Jahren zum Chor kommen. Die Proben sind jeweils donnerstags von 17 bis 17.45 Uhr. Die Begeisterung der Kinder für das neue Projekt ist spürbar. Annette Sperling, die Initiatorin von „Kulturama“ in Dogern, versteht es einmal mehr, mit den kindgerechten Herausforderungen etwas Großes auf die Beine zu stellen.

Mit ihrem selbst verfassten Text und der Musik aus ihrer Feder möchte sie bei den Akteuren wie auch beim Publikum den Blick auf ein bereicherndes Miteinander richten. Und dies erleben die kleinen Sänger schon ab den ersten Proben. An deren Schluss erhalten die Kinder jedes Mal einen „Schmunzelstein“. Dieser soll an Kinder und Erwachsene weiter verschenkt werden und ihnen Freude vermitteln.

Aufgeführt wird das Kindermusical „Der Schmunzelstein“ am 3. und 4. November in der Gemeindehalle Dogern.