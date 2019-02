von Doris Dehmel

Die erste Veranstaltung der Gemeinschaft 60plus in Dogern war ein Erfolg. 60 Teilnehmer, eine bislang nie bei Vorträgen erreichte Anzahl interessierter Besucher, holte sich bei dem von Helmut Adolf von der Kripo Waldshut anschaulich vorgetragenen Alltagsgefahren wichtige Hinweise, wie diese zu verhindern oder wenigstens zu minimieren wären. Enkeltrick, Besuche an Haustüren und Telefon- und Internetbetrügereien waren die großen Themen des Vortrags.

Breit ist das Angebot der Dogerner Seniorengemeinschaft auch wieder in diesem Jahr. Aus den Bereichen Mobilität, Feste, Feiern im Jahreskreis sowie Bildung und Kultur werden immer wieder spezielle Aktivitäten angeboten. Schon heute freuen sich die Senioren auf den „Närrischen Kaffeeplausch“ am 21. Februar um 14.33 Uhr im Landgasthof „Tröndle“. Im März gibt es mit dem Vortrag „Tipps und Hinweise für den Notfall bei Senioren“ und einer Kochveranstaltung gleich zwei Termine.

Unter dem Motto „Was die Großmutter noch wusste“ wird im April und im Dezember eingeladen. Ehe die „Freiluftsaison“ mit der Spargelfahrt im Mai beginnt, heißt es bei einer Nachmittagsveranstaltung im Sitzungssaal der Gemeindehalle „Fotografieren – Bildbearbeitung mit Handy“. Die Besichtigung der Marc-Garnier-Orgel in der Waldshuter Versöhnungskirche im Juni ist verbunden mit der „Frauenhistorischen“ Stadtführung.

Im Juli ist die Tagesfahrt zum Bodensee mit Besuch des Klosters Rheinau und Haldenhof Sipplingen geplant. Nach dem Grillnachmittag im August gibt es im September einen medizinischen Vortrag aus dem Bereich „Herz-Kreislaufsystem“. Die Mehrtagesfahrt an die Mosel wird vom 17. September bis 22. September stattfinden.

Im Oktober sind die Senioren während einer Tagesfahrt in Gegenbach und im Dezember beim Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht unterwegs. „Veränderungen der Rolle der Geschlechter in der Gesellschaft“ beleuchtet am 10. Oktober Rechtsanwalt Christian Schürmann. Zudem steht ein Bild-Vortrag über die Provence und Carmague auf dem Programm. Mit dem Adventsnachmittag am 29. November wird das Jahr beschlossen und Ausschau auf 2020 gehalten.

Die Wandergruppe trifft sich zur Kirschblütenwanderung, zu einer Sommerwanderung und einer Hochgebirgswanderung. Für technisch Interessierte gibt es die Möglichkeit, verschiedene Kraftwerke in der Region und das Technikmuseum Mulhouse zu besichtigen.