von Manfred Dinort

Beispielhaft ist das „Smart Office“, der neue Bürotrakt der Sedus-Stoll-Werke in Dogern. Was hier auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern geschaffen wurde, ist laut Sedus-Unternehmensvertretern einzigartig. Das neue Büro wurde nach einer mehrjährigen Planungs- und Bauphase im April dieses Jahres fertiggestellt und nach einer Probephase nun in Betrieb genommen. In einer hell gestalteten Bürolandschaft sitzen dabei verschiedene Abteilungen unter einem gemeinsamen Dach.

Probesitzen: Marketingleiter Ernst Holzapfel (rechts) lädt zum Platznehmen auf einem historischen Bürostuhl ein. | Bild: Manfred Dinort

„Alle können produktiv zusammenarbeiten und optimal miteinander kommunizieren“, sagte Sedus-Vorstandsmitglied Holger Jahnke. Er erklärte: Je nach Bedarf stehen aber auch separate Räume zur Verfügung, etwa für ein konzentriertes Solo, einen kurzen Austausch oder eine intensive Besprechung.

Begrüßung: Vorstandsmitglied Holger Jahnke heißt die Gäste im neuen Smart Office willkommen. | Bild: Manfred Dinort

Eine ausgeklügelte Akustik und Technik, große Fenster, auch in der Decke, sorgen für angenehmes Licht. Individuelle Farbelemente trügen ebenfalls dazu bei, ein freundliches Ambiente zu schaffen. Mit dem neuen Gebäude löse sich Sedus von einem konventionellen Ansatz und zeige eindrucksvoll, wie moderne Büroarbeit gestaltet werden und interdisziplinäre Teamarbeit funktionieren könne.

Das Unternehmen Die Sedus Stoll AG mit Sitz in Dogern zählt zu den führenden Komplettanbietern für Büroeinrichtungen und Arbeitsplatzkonzepte. Sedus ist als etablierte Marke mit neun Tochtergesellschaften in Europa und Dubai vertreten und weltweit in mehr als 70 Ländern präsent. Als Büromöbelexperte und Technikpionier hat Sedus in seiner mehr als 145-jährigen Firmengeschichte, vor allem in den Bereichen Ergonomie, Design und Nachhaltigkeit, immer wieder neue Maßstäbe gesetzt. Dabei wurden Standards entwickelt, die weltweite Bedeutung erlangten.

Rund 100 Mitarbeiter aus den Bereichen Design- und Produktentwicklung, Produktmanagement, Einkauf, Vertrieb Deutschland und Export, Facility Management, Qualitäts- und Fertigungsleitung, Industrial Engineering, Marketing, Werbung und der Vorstand arbeiteten unter einem Dach, in einem Raum und in einem großzügig gestalteten Umfeld.

Mit einer Bausumme von 13,5 Millionen Euro habe der renommierte Büromöbelhersteller seine Vorstellungen eines „Büro der Zukunft“ umgesetzt. Zugleich sei es Testlabor, Prototyp und Vorzeigeobjekt für die internationalen Kunden, die aus aller Welt an den Hochrhein reisen.

Führung durch das neue Smart-Office: Vorstandssprecher Holger Jahnke (links) begrüßt die Gäste. | Bild: Manfred Dinort

Der Gemeinderat Dogern, Vertreter des Landratsamts, der IHK Bodensee-Hochrhein und der Presse waren zur Besichtigung eingeladen. Begrüßt wurden die Gäste von Vorstandsmitglied Holger Jahnke, der ebenfalls sein neues Büro im Smart Office bezogen hat.

„Bei der Einrichtung von Bürogebäuden geht es schon lange nicht mehr um die Planung und Anordnung von Büromöbeln“, erklärte er. „Es geht vielmehr um die Gestaltung zukunftssicherer administrativer und kreativer Prozesse, die Sedus in Zusammenarbeit mit seinen internationalen Kunden permanent erforscht, verfolgt und umsetzt.“

Rundblick: Eine beeindruckende Perspektive bietet sich vom zweiten Stock des neuen Bürotraktes. | Bild: Manfred Dinort

Landrat Martin Kistler verwies auf die Veränderungen in der Arbeitswelt, „die wir auch in unserer Verwaltung zu spüren bekommen.“ Hier seien die Herausforderungen beherzt angepackt und damit ideale Verhältnisse zur Umsetzung geschaffen worden. Marketing-Leiter Ernst Holzapfel übernahm die Führung. Er berichtete über die Analysen zu Beginn.

Von Anfang an sei die Belegschaft in den Planungsprozess einbezogen worden, womit sichergestellt werden sollte, „dass jeder sein Arbeitsumfeld im neuen Gebäude so vorfindet, wie er es für sich persönlich und für die Interaktion mit Kollegen und anderen Bereichen braucht“. So sei ein Puzzleteil zum anderen gekommen, „sodass daraus schließlich ein Produkt aus einem Guss entstehen konnte“.