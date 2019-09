Dogern – Seit einigen Wochen gibt es in Dogern Coiffure Mon Rêve. Das moderne Friseurgeschäft von Jacqueline Blossei hebt sich nicht nur mit dem Namen sondern auch in räumlicher Größe von der Konkurrenz ab. Hochwertigste Produkte sind hier täglich im Einsatz, wenn es darum geht Schönheit und Haarpflege zu vereinen. Insgesamt 285 Quadratmeter Fläche mit acht Bedienungsplätzen für Damen und drei weiteren für Herren stehen in dem modernen Ambiente zur Verfügung.

Zudem gibt es einen separaten Raum in dem Kunden, nach einer speziellen Beratung auf ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt bedient werden. Gesundheitsbedingte Begleiterscheinungen werden hier ganz individuell von den ersten Veränderungen bis hin zu den Folgen während der Chemotherapie mit größtmöglicher Unterstützung begleitet.

In dem neuen Geschäft ergänzen sich die Haarkunst, Schönheitspflege und auch onkologische Kosmetik. Paola Procopio hat sich bei Jacqueline Blossei eingemietet und rundet mit ihrer Schönheitsmanufaktur das umfangreiche Angebot ab. Die Firmenphilosophie der beiden agilen Geschäftsfrauen gleicht sich und ist eine wertvolle Ergänzung.

Als sich die erfahrene Friseurmeisterin Jacqueline Blossei für den Weg in die Selbstständigkeit entschloss, war für sie ganz klar, dass sich die Kunden in dem neuen Geschäft wohlfühlen sollen und Hektik hier einfach keinen Platz hat. Vielmehr soll der Friseurbesuch hier der Entspannung dienen und mit entsprechenden Produktempfehlungen die Haarpflege zu Hause erleichtern.

Hier wird für die Kundschaft alles individuell erlebbar, was die Frisurenmode vorgibt, wie Haarprobleme lösbar sind, Haarverlängerungen und –verdichtungen Haarteile und Perücken ermöglicht werden und das richtige Make-up die persönliche Ausstrahlung erhöht. Im Bereich der Fußpflege finden auch Diabetiker hier die richtigen Ansprechpartner.

Jacqueline Blossei bringt nicht nur zehnjährige Berufserfahrung mit, sondern engagiert sich über ihr eigenes Geschäft hinaus auch im Vorstand der Friseurinnung. Gemeinsam mit Moira Laisa ist sie in der Prüfungskommission und freut sich über gute Kontakte im Kollegenkreis.

Öffnungszeiten

Nach Terminvereinbarung Telefon, 07751/894 84 44 Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 18 Uhr, Donnerstag

8 bis 20 Uhr und Samstag

8 bis 14 Uhr.



Darüber hinaus sind Brautfrisuren zu gewünschten Zeiten und auch bei Hausbesuchen möglich.