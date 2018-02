Dogern Bürgermeister Fabian Prause: Die Rathausfrage ist hinter das Feuerwehrhaus gefallen

Bürgermeister Fabian Prause hat in der Hauptversammlung der Feuerwehr Dogern deutlich gemacht, dass die Zukunft des Feuerwehrhauses hohe Dringlichkeit besitzt. In der Versammlung wurden zudem einige Mitglieder befördert und neu aufgenommen.

Dogern (de) In der Hauptversammlung der Feuerwehr Dogern wurden eine Reihe von Feuerwehrkameraden befördert. Johannes Albiez, Christian Behrend und Felix Bockstaller wurden zum Feuerwehrmann befördert, Benjamin Probst ist nun als Oberfeuerwehrmann tätig und zum Hauptfeuerwehrmann wurden Benjamin Heim und Marco Uhlenbrock befördert. Matthias Indlekofer und Stefan Weisser erledigen künftig als Hauptlöschmeister ihren Dienst. Axel Martin und Johannes Tröndle wurden zu Oberbrandmeistern befördert. Zum Hauptbrandmeister beförderte Bürgermeister Fabian Prause in der Sitzung den Dogerner Feuerwehrkommandanten Andreas Rogg.

Für eine kleine Gemeinde wie Dogern sei eine Mannschaftsstärke von 48 Aktiven, sieben Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und elf in der Altersabteilung mehr als lobenswert, hob der Bürgermeister hervor. Gleichzeitig versicherte er, dass die Gemeinde nach einer zukunftsfähigen Lösung für das Feuerwehrhaus suche. „Die Rathausfrage ist hinter das Feuerwehrhaus gefallen“, so Fabian Prause. Es brauche Zeit und keine Schnellschüsse, doch sehe der Bürgermeister keine große Zukunft am jetzigen Standort und den dringenden Bedarf für eine Gesamtplanung über Dogern. „Wir wollen den Brandschutzplan von 2007 weiter ertüchtigen.“ Ziel sei es, 2019 den Zuschussantrag zu stellen, wobei es wichtig wäre, einen fertigen Plan in der Schublade zu haben.

Neu in die Feuerwehr aufgenommen wurden Lukas Bernauer, Ralf Höfges, Marc Langehinecke und Quani Toska. Insgesamt 21 Einsätze, davon zwei Brände und zwölf technische Hilfeleistungen und mehrere Einsätze ausgelöst durch Brandmeldeanlagen, waren 2017 zu bewältigen. Insgesamt waren von den Feuerwehrkameraden 278 Stunden geleistet worden. Hinzu kamen 20 Proben und Übungen mit 746 Stunden. Gemeinsam mit der Feuerwehr Albbruck, deren Vertreter ebenfalls an der Hauptversammlung anwesend waren, und der Feuerwehr Laufenburg hatte man sich an einer Übung bei Ebco in Albbruck beteiligt.

Positiv sei der „Blaulichttag“ an der Dogerner Grundschule verlaufen. Großen Wert hatte man auch im vergangenen Jahr auf die Aus- und Weiterbildung gelegt, die auch in Zukunft unumgänglich sei, betonte Kreisbrandmeister Thomas Santl. Der Verbandsvorsitzender Manfred Rotzinger bat die Kameraden, die Werbung um den Feuerwehrnachwuchs zu forcieren. Er lobte die Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg und die Bereitschaft der Ausbilder Harald Glück und Andreas Rogg, der gleichzeitig wie Andreas Maier als Schiedsrichter bei Wettkämpfen fungiere, sich auch auf Kreisebene zu engagieren.