Dogern Bürgerentscheid: Dogerner entscheiden über den Rathaus-Neubau

Am Sonntag, 4. Februar, entscheiden die Dogerner in einem Bürgerentscheid, ob auf dem Hallenvorplatz ein neues Rathaus gebaut wird, oder nicht. Vor der Abstimmung informierte die Verwaltung über das Prozedere. 1880 Bürger sind zum Entscheid aufgerufen.

Dogern – Wenn morgen um 18 Uhr das Wahllokal schließt, steht fest, ob die Mehrheit der Dogerner Bevölkerung ein neues Rathaus auf dem Hallenvorplatz wünscht. „Sind Sie gegen den Rathaus-Neubau auf dem Hallenvorplatz?“: Diese Frage muss beim Bürgerentscheid am morgigen Sonntag, 4. Februar, mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Alle anderen Denkmodelle bleiben bei diesem Prozedere unberücksichtigt.

300 Personen kamen am Donnerstagabend zur Informationsveranstaltung in die Gemeindehalle. Bürgermeister Fabian Prause forderte die Bürger auf, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Nur so könne die Entscheidung auf eine breite demokratische Basis gestellt werden. Hauptamtsleiter Markus Böhler schilderte den rechtlichen Ablauf des Bürgerbegehrens, über dessen Zulässigkeit der Gemeinderat 24. Oktober befunden hat. Entschieden ist der Bürgerentscheid, wie er von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wird. Allerdings muss die Mehrheit mindestens 20 Prozent der momentan in Dogern stimmberechtigten 1880 Personen betragen. Stimmt die Mehrheit der Bürger mit "Ja", wird der Gemeinderatsbeschluss vom 18. Juni (Neubau auf dem Hallenvorplatz) aufgehoben, aber es ist noch keine Entscheidung über die Zukunft des Rathauses getroffen. Stimmt die Mehrheit mit Nein, wird der Gemeinderatsbeschluss von 18. Juni bestätigt und Verwaltung und Gemeinderat können die den Neubau auf dem Hallenvorplatz umsetzen.

Wird dieser Anteil nicht erreicht, kommt kein bindender Bürgerentscheid zustande. Dann müsste sich der Gemeinderat noch einmal mit der Angelegenheit befassen und erneut entscheiden. Dabei müssen aber die im Rahmen des Bürgerentscheids vorgebrachten Argumente einbeziehen.

In seinem Blick auf die Historie bis zum heutigen Tag bedauerte Bürgermeister Fabian Prause, dass die Diskussion über einen Rathausneubau oder Sanierung des bestehenden Gebäudes völlig aus dem Ruder gelaufen sei. „Hier wurde ungefiltert und mit Vermutungen und nicht belegten Behauptungen kommuniziert.“ Er selbst verschließe sich nicht einer Sanierung, ebenso wenig einem Neubau. Doch habe der Bürgermeister bei beiden Varianten höchste Bedenken. „Alles muss von Anfang an neu aufgearbeitet werden“, sagte Fabian Prause. Und dies nicht zuletzt durch die neu getroffene Entscheidung der Denkmalbehörde, die den Abriss des bisherigen Rathauses ebenso ausschließt wie einen dreigeschossigen Anbau. Auch ein Neubau auf dem Hallenvorplatz verlange bezüglich dem Umgebungsschutz der nahe gelegenen Pfarrkirche ebenfalls die Genehmigung der unteren Denkmalbehörde.