Die Bürger von Dogern haben sich beim Bürgerentscheid mit 83,9 Prozent klar gegen einen Rathaus-Neubau auf dem Vorplatz der Gemeindehalle ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,24 Prozent. Nun geht die Diskussion um die Zukunft des Dogerner Rathauses wieder zurück auf Anfang: Verwaltung und Gemeinderat müssen erneut beraten, wie die Zukunft des Rathauses in Dogern aussehen könnte.

Dogern – In Dogern wird es keinen Rathaus-Neubau auf dem Vorplatz der Gemeindehalle geben. Dies ist das Ergebnis des gestrigen Bürgerentscheids. Exakt um 18.45 Uhr verkündete Bürgermeister Fabian Prause das Wahlergebnis. Mit 83,9 Prozent oder 850 Ja-Stimmen haben die Bürger gegen den Rathausneubau gestimmt. 173 Dogerner oder 16,91 Prozent haben den Neubau befürwortet. "Mit mehr als den geforderten 20 Prozent aus der Stimmenmehrheit ist der Bindende Bürgerentscheid erreicht", sagte Bürgermeister Fabian Prause. "Wir haben ein Ergebnis erreicht, das die breite Meinung der Bevölkerung widerspiegelt", so Prause. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,24 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Bürgermeisterwahl am 1. Oktober gingen 52,9 Prozent zur Urne. Von den 1886 Wahlberechtigten hatten 878 Personen von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, darunter waren 149 Briefwähler. Vier Stimmen waren ungültig.

Unter den rund 100 Personen, die zur Verkündigung des Wahlergebnisses in den Dogerner Sitzungssaal kamen, waren viele, die sich mit ihrer Unterschrift der Initiative gegen den Neubau auf dem Hallenvorplatz angeschlossen hatten. Sie nahmen die Verkündung des Ergebnisses mit Beifall auf.

Jetzt, wo ein Neubau auf dem Hallenvorplatz ausgeschlossen ist, müssen sich Gemeinderat und Verwaltung erneut mit dem Thema Rathaus befassen. Schließlich sind die vorliegenden Pläne für einen Um- und Anbau des bestehenden Rathauses nach Auskunft des Denkmalamtes so auch nicht zu realisieren. Bereits im Vorfeld hatte Bürgermeister Fabian Prause zu bedenken gegeben, dass die jetzige Rathaussituation keine Dauerlösung sein könne. Nicht nur für die Mitarbeiter, auch für Besucher wäre eine Optimierung notwendig. Dabei fehle es nicht nur an einem barrierefreien Zugang. Das Thema müsse einfach neu aufgearbeitet werden. Sicher sei aber auch, dass jede bauliche Verbesserung auch Geld koste und weitere Maßnahmen ganz oben auf der Prioritätenliste stünden. Wenn die Gestaltung der Ortsmitte für die nächsten fünf Jahre auch Thema sein wird, so sei die Dringlichkeit der Erweiterung des Kindergartens unübersehbar. Dies ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde erkennbar: Für das laufende Jahr und für die Jahre 2019 und 2020 sind jeweils 1,5 Millionen Euro Planungskosten für die Realisierung aufgenommen.