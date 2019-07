von Doris Dehmel

Die erste Mannschaft der Bouler des Turnvereins Dogern wurde ungeschlagen Meister in der Bezirksliga und spielt in der kommenden Saison in der Landesliga. Auch hinter der zweiten Mannschaft liegt eine erfolgreiche Saison in der Boule-Liga Schwarzwald-Oberrhein. Nachdem sie gegen den Meister aus Niederhausen verloren hatte, wurde sie Vize-Meister in der Kreisliga.