von Doris Dehmel

Die Boule-Abteilung des Turnvereins Dogern hat dem anfangs von wenigen Anhängern betriebenen Sport ein Gesicht gegeben. 104 Personen kamen zur Freitagsrunde 2019 auf die neue Bouleanlage beim Dogerner Mehrgenerationenplatz. Einheimische und auswärtige Spieler im Alter von acht bis 80 Jahren haben hier ein neues Hobby entdeckt und damit ihre Beweglichkeit gefördert. 27 Bouler waren an mehr als der Hälfte der 45 Spieltage anwesend.

Die Rekordbeteiligung mit 45 Spielern konnte am 9. August und die schwächste mit 16 Teilnehmern am 26. Juli bilanziert werden. Nie gefehlt hatte Brigitte Wassmer und lediglich einmal hatten Ramona Fechtig, Hilde Rödel und Gerhard Weiß auf einen Spieltag verzichtet. TV-Vorsitzender Markus Schneble dankte bei der Siegerehrung vor allem auch Abteilungsleiter Claus Peter Schmid für sein Engagement. Dieser lobte alle, die sich in besonderer Weise in die Boule-Abteilung eingebracht hatten.

Marius Reckermann auf Platz 1

Bei der von Markus Schneble vorgenommenen Siegerehrung landete Marius Reckermann auf Rang eins vor Claus Peter Schmid, Martin Geiser und Hans Brunner. Platz fünf belegte Norbert Henkel. Der „Prokoller“ wurde für den akribischen Umgang mit den Spielergebnissen mit einem Präsent bedacht.

Der nächste Höhepunkt ist das zweite Dogerner Herbstturnier am 12. Oktober. Gespielt wird im Modus Doublette formee, fünf Runden im Schweizer System. Die Anmeldung bis 9. Oktober per E-Mail (boule@tv-dogern.de) möglich.