von Doris Dehmel

Seit knapp 20 Jahren gibt es im Pater-Gerster-Haus in Dogern die Betreuungsgruppe. Das Angebot der Sozialstation Heilig Geist, Laufenburg richtet sich an Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz. „Die Nachfrage nach freien Plätzen steigt laufend an“, weiß die Leiterin Ursula Pinter. Momentan gebe es eine Warteliste mit zwölf Anfragen aus den westlichen Ortsteilen von Laufenburg, Albbruck mit allen Ortsteilen und der Gemeinde Dogern.

Viele Menschen werden heute von ihren Familien versorgt, wenn das eigenständige Leben schwierig wird. Nicht selten lässt aber die Rundumbetreuung für die Angehörigen kaum mehr Spielraum für eigene Bedürfnisse.

Mit der Betreuungsgruppe wurde eine in den zwei Jahrzehnten unverzichtbare Einrichtung geschaffen, um zumindest während drei Stunden wöchentlich den Angehörigen den notwendigen Freiraum zu geben. Gleichzeitig ist der Aufenthalt in der Betreuungsgruppe für die Besucher eine gute Möglichkeit, in der Gemeinschaft Kontakte zu pflegen. Das Angebot reicht von Singen, Spielen, Basteln bis zu leichter Gymnastik. Entsprechend den Jahreszeiten werden auch die Feiertage gestaltet und kein Geburtstag der Besucher vergessen.

Weitere Pflegekräfte gesucht

Ein Ziel der Gruppentreffen ist auch bei den Gästen die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erhalten und zu aktivieren, was durch die intensive Betreuung jedes Einzelnen auch möglich ist. „Wir benötigen für jeden Besucher eine Betreuungsperson“, versicherte die Leiterin Ursula Pinter. Deshalb besteht ein großer Bedarf an Helfern.

„Ehrenamtliche Kräfte werden immer gesucht“, betont Ursula Pinter. Dies trifft besonders auf die aktuelle Situation zu, nachdem mit Gerda Maier und Waltraud Urban nach langjährigem Einsatz zwei Kolleginnen von Pflegedienstleiter Georg Beck aus dem Team verabschiedet wurden.

Info: Die Betreuungsgruppe Dogern trifft sich immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr im Pater-Gerster-Haus. Hauptstraße 9. Geleitet wird sie von Ursula Pinter. Kontakt: Telefon 07763/78 69. Auf Wunsch steht auch ein Fahrdienst zur Verfügung.