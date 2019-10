von Doris Dehmel

Seit 25 Jahren leitet Bernhard Bauer als Vorsitzender des Männergesangvereins Liederkranz Dogern die Geschicke des Vereins. Als 21. Vorsitzender hat er für den 167 Jahre alten Männergesangverein Geschichte geschrieben. Sein Engagement würdigte Landrat Martin Kistler mit der Überreichung der Ehrenmedaille des Landes Baden-Württemberg.

Der ehemalige Leiter des Vermessungsamtes ist auch nach seinem Wegzug aus Dogern dem Verein treu geblieben. Landrat Martin Kistler bezeichnete den Geehrten als „Vorbild in einer Bürgergesellschaft, die auf ehrenamtlichen Einsatz angewiesen ist“. Er habe das kulturelle Leben in Dogern durch seinen Einsatz mitgeprägt und mit seinem Engagement den Chor stabil gehalten. „Chöre sind auch eine Insel der Ruhe“, sagte der Landrat, der den Gesang als einen der wichtigsten Kulturzweige bezeichnete.

Ein umkomplizierter Verein

Der Männergesangverein sei ein einfacher und im Umgang unkomplizierter Verein, sagte Bürgermeister Fabian Prause. „Macht weiter so und unterstützt weiter den Vorsitzenden“, lautete sein Appell in der Hoffnung, dass Bernhard Bauer noch weitere Jahre an der Vereinsspitze stehen möge. Dies wünschen sich auch seine Sänger, die ihn mit der Übergabe des Ehrenbriefes zum Ehrenvorsitzenden ernannten.

Werner Heinrich erinnerte an die Historie des Vereins bis ins Jahr 1994. Damals übernahm Bernhard Bauer den Vorstandsposten von Günter Häring. Zu dieser Zeit zählte der Männergesangverein Dogern 35 Aktive. Diese Zahl konnte durch Neuzugänge und Abmeldungen bis heute gehalten werden. Arbeits- und teilweise turbulente Jahre liegen hinter dem Vorsitzenden, der sich auch in der Vereinsgemeinschaft engagierte. Nicht nur die Verpflichtung von Dirigent Uli Tomm liegt in dem zurückliegenden Vierteljahrhundert, sondern auch die zehnjährige Existenz eines Kinderchores, Vereinsveranstaltungen und die Kontakte zum benachbarten Leibstadt.

„Wir haben dich nie hektisch oder ärgerlich erlebt. Du strahlst Autorität aus, ohne autoritär zu sein“, lobte Werner Heinrich den Vorsitzenden. Musikalisch bereichert wurde der feierliche Akt durch die von den Sängerkollegen dargebotenen „Hymne an das Land Baden-Württemberg„.