Dogern Beim Jazztanz-Club Dogern ist die Obergrenze für Mitglieder erreicht

Der Jazztanz-Club Dogern hat regen Zulauf. Die Kapazitätsgrenze ist mit 30 Neuzugängen allein in diesem Jahr bereits ausgeschöpft.

Während sich andernorts Vereine mit Mitgliederschwund zu befassen haben, gibt es beim Jazztanz-Club Dogern eine Obergrenze. „Zwei Jahre konnten wir keine Neumitglieder mehr aufnehmen, haben aber mit 30 Neuzugängen und insgesamt 242 Mitgliedern unser Potenzial für dieses Jahr schon wieder erreicht“, sagte die Vereinsvorsitzende Ruth Schlageter. Dies könne sich 2019 möglicherweise wieder ändern. Dank der guten finanziellen Ausstattung, über die Inka Kircher berichtet hatte, sei es möglich gewesen, den Beitrag zu senken. So bezahlen die 176 Aerobic-Mitglieder jeweils 130 Euro Jahresbeitrag, die 49 Kinder und Teenies jeweils 40 Euro und die 17 Passivmitglieder 10 Euro Jahresbeitrag.

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Vereinsverantwortlichen und all den engagieren Mitgliedern. So hatte man den Plakettenverkauf für das Dogerner Narrentreffen übernommen, einen Tae-Bo-Workshop angeboten, eine Wanderung zum Waldshuter Weihnachtsmark unternommen und die Bewirtung beim Abschied von Bürgermeister Matthias Guthknecht gestemmt. Mangels Teilnehmerinteresse war das Engagement bei der Dogerner Kinderferienaktion ausgefallen. Dennoch möchte der Verein dieses Angebot in diesem Jahr wieder neu auflegen.

Mit dabei sein wird beim diesjährigen Dogerner Dorffest auch der Tanznachwuchs des Vereins. Gut angekommen war beim Publikum der Auftritt der Tanzmäuse beim jüngsten Dogerner Weihnachtsmarkt. Weniger positiv war das finanzielle Ergebnis, das mit den kulinarischen Genüssen zu erzielen war. Dennoch hofft Bürgermeister Fabian Prause, dass der Jazztanz-Club beim nächsten Weihnachtsmarkt keinen Rückzieher macht. Schließlich werde das gesamte Konzept auch neu überdacht und möglicherweise für die teilnehmen Vereine lukrativer. „Ihr seid eine Bereicherung“, lobte er das breite Angebot im Hallensport. Er sei sich bewusst, dass die vorhandene Hallenkapazität immer wieder zu Diskussionen führen könne.

Als Wahlleiter hatte der Bürgermeister eine leichte Aufgabe zu bewältigen. Sabine Buck wurde als zweite Vorsitzende ebenso bestätigt wie Susanne Efinger-Mader als dritte. Schriftführerin ist auch künftig Isabelle Hausmann. Weiter vakant ist der Posten des Jugendleiters. Bestätigt hatte die Versammlung die Neufassung der in die Jahre gekommenen Satzung. Darin aufgenommen ist, dass bei Vernachlässigung der festgelegten drei Arbeitsstunden pro Mitglied jeweils 10 Euro pro Stunde an den Verein zu bezahlen sind.