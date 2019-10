von Doris Dehmel

Idealere Wetterbedingungen hätten dem diesjährigen Dogerner Herbstfest nicht beschieden sein können. Schon am Samstag nutzten viele Besucher im Möbelmarkt Dogern und dessen Freigelände das zusätzliche Angebot. Kunstschaffende zeigten ihre Werke und Gewerbetreibende boten einen Einblick in ihre Leistungspalette. Während einige schon seit Jahren dabei sind, kamen andere neu hinzu und waren weitere eine echte Bereicherung.

Ein Anziehungspunkt des Dogerner Herbstfest war in der Ortsmitte der Flohmarkt. | Bild: Doris Dehmel

Gemeinsam wurde zur Eröffnung des Sonntagsverkaufs auf ein gutes Gelingen, des unter der Regie der Dogerner Handels- und Gewerbegemeinschaft stehenden Herbstfestes angestoßen. Auch für die Unterhaltung der Kinder war gesorgt worden. Sie hatten die Möglichkeit auf der großen Hüpfburg zu toben oder sich an der Schminkecke in kleine Fabelwesen verwandeln zu lassen. In Massen kamen dann die Besucher am Sonntag, wo sich das Herbstfest weiter in Richtung Ortskern ausdehnte. Durch den eigens für die Strecke zwischen Möbelmarkt und Dorfmitte eingerichteten Shutteldienst war es ein Leichtes, von einem Ort zum anderen zu kommen.

War es vor dem Eingangsbereich vom Möbelmarkt Dogern Alexander Karle, der als Alleinunterhalter mit Musik und Gesang für Unterhaltung sorgte, so heizte im Hirschengarten die Gruppe „Music Point“ die Stimmung für einen zünftigen Frühschoppen an. Schon zu Beginn des Flohmarktes waren Schnäppchenjäger unterwegs. Viele suchen ganz gezielt nach Raritäten während andere eher zufällig etwas kauften. Wieder andere hatten das im Angebot, was sie vor Jahren selbst erstanden hatten. Auch selbstgefertigte neue Dinge ergänzten das Angebot ebenso wie kulinarische Köstlichkeiten. Eine besondere Attraktion boten die Hubschrauberundflüge. Sie starteten am Sonntag auf dem Dogerner Sportplatz und boten Vielen die Möglichkeit, die Heimat und nähere Regionen von oben zu betrachten.