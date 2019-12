von Doris Dehmel

Dogern – Im Jahr 2021 soll das 650 jährige Jubiläum der ehemaligen Grafschaft Hauenstein gefeiert werden. Der Förderverein, der sich um die Historie kümmert, hat bereits aus der Reihe verschiedener Aktivitäten zu diesem Anlass eine erste Idee auf den Weg gebracht. Mit einem Aufwand von 12.000 Euro sollen 8500 neue Bäume gepflanzt werden.

Während in Dogern auf der vom Förster im Gemeindewald ausgesuchten kahlen Fläche Weisstannen umgeben von weiteren Baumarten den Bestand ergänzen sollen, werden auf einer im Albbrucker Gemeindewald höher liegenden Fläche ausschließlich Tannen gepflanzt. „Mit dieser Aktion wollen wir etwas zum Erhalt des Waldes leisten und gleichzeitig der auf unserer Fahne abgebildeten „Hauensteiner Tanne“ zu mehr Bedeutung verhelfen“, so Ehren-Redmann Heinrich Dold aus Dogern.

Für ihn war die Tanne der ursprüngliche Baum in den heimischen Wäldern, die vor 200 Jahren entweder als bedeutender Energielieferant in hohem Maße abgeholzt oder als „Hollandtannen“ über die Flösserei ihren Weg zum Schiffbau in den Niederlanden nahmen. „Jetzt haben wir die Chance auf einer Gesamtfläche von einem Hektar unserer Tanne wieder den entsprechenden Raum zu verschaffen“, sind sich Heinrich Dold und seine Kollegen einig.

Dabei will der Verein zur Förderung der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Hauenstein nicht nur die Kosten übernehmen sondern auch die Bäujme selbst pflanzen, so die Auskunft von Redmann Gerhard Neugebauer. Dabei setzt der Verein auf den Rat und die Unterstützung der Forstleute. Förster Markus Nägele informierte bei der Besichtigung der ausgewählten Fläche auf Dogerner Gemarkung über die Besonderheiten der dem den Klimawandel besser angepassten Weißtanne. Die Wuchs-Eigenschaften dieses Pfahlwurzlers setzen eine eine bestimmte Höhenlage sowie eine exakte Pflanzweise voraus.

Lob von Bürgermeistern

Die beiden Bürgermeister Fabian Prause aus Dogern und der Albbrucker Stefan Kaiser sprachen von einem „Super-Projekt“, mit dem auch die Historie wieder lebendig und die Zukunft profitieren werden könne. Mit dieser Aktion, von dem die Natur wie auch die Nah-Erholungssuchenden profitieren können, werde auch das gute Zusammenwirken der beiden Gemeinde mit dem gemeinsamen Forstrevier deutlich.