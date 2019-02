von SK

Kurz vor 10 Uhr war der Senior auf einen Parkplatz gefahren. Zuerst streifte er einen rechts neben seiner Parklücke abgestellten BMW; dann prallte der Senior frontal gegen einen Opel, bis er schlussendlich auch noch gegen einen Hyundai stieß. Der Unfallverursacher stellte seinen Pkw in der Parklücke ab und ging etwa 90 Minuten lang seinen Verpflichtungen nach. Zwischenzeitlich hatte eine geschädigte Fahrzeughalterin die Polizei verständigt. Der Führerschein des 84-Jährigen wurde beschlagnahmt, sowie Auto und Schlüssel einem Angehörigen übergeben. Der Rentner hat an den geparkten Autos einen Schaden von 10.000 Euro verursacht; hinzu kommen laut Polizeiangaben mindestens 1500 Euro für die Dellen am eigenen Fahrzeug.