Dogern – 55 Jahre Unternehmensgruppe Möbelmarkt Dogern sind geprägt von kontinuierlichem Wachstum und den visionären Ideen zweier Generationen, die sich ganz dem Thema Wohnen verschrieben haben. Geschäftssinn und eine Spürnase für Trends haben das Unternehmen in über fünf Jahrzehnten zu einer Unternehmensgruppe mit den modernsten Einrichtungshäusern in Süddeutschland heranwachsen lassen.

Unter dem Namen „Wohnbedarf Waldshut“ betrieb das neu gegründete Unternehmen in einer ehemaligen Textilfabrik auf dem heutigen Kaufland-Areal in Waldshut ein Möbelhaus auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern. Sowohl unter der Leitung der beiden Gründer Karl Kummle und Erich Albiez als auch in der später folgenden Generation, unter Ingo Albiez und Ulrich Kummle, entwickelte sich das Unternehmen schnell. Bereits 1974 erfolgte die erste Expansion. Im Industriegebiet in Dogern ist der Möbelmarkt Dogern mit einer Ausstellungsfläche von 6000 Quadratmetern eröffnet worden. Dieser Markenname besteht bis heute und hat sich überregional einen Namen gemacht. Bereits elf Jahre später entdecket der Möbelmarkt Dogern „Junges Wohnen“ für sich und richtete diesem Segment unter dem Namen „Mobila“ mit einem Anbau einen eigenen Bereich ein.

1995 zog es das Unternehmen dann über den Landkreis hinaus nach Rheinfelden. Mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern entstand im Rheinfelder Gewerbegebiet Schildgasse eine weiteres Mobila-Tochterunternehmen. In den Folgejahren blieben sich die Gründer ihrem Grundsatz treu, stets zu reinvestieren.

In den nächsten drei Jahren entstand daraufhin das dritte Vertriebskonzept, der „Super-SB-Möbeldiscount“ in Dogern und auch in Rheinfelden. 2006 wurde der Möbelmarkt Dogern umfassend erweitert auf zwei Etagen – auf einer Ausstellungsfläche so groß wie sechs Fußballfelder. Ein Bistro und Kinderland, rundeten das moderne Möbelkonzept ab.

2007 wandelte sich der Super-SB-Möbeldiscount in Rheinfelden in die heutige Möbelarena und bereits ein Jahr später die Mobilia in die neue Wohnwelt Rheinfelden mit weiteren 27.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. 2010 entstand dann im Waldshuter Gewerbepark eine weitere Möbelarena. 2016 erfolgte die Erweiterung der Rheinfelder Möbelarena um ein Stockwerk und der Vergrößerung der Boutique und er Küchenabteilung. Ebenfalls wurden die Lagerflächen über die Jahre fortlaufend vergrößert, um perfekte logistische Prozesse zu ermöglichen.

„Trends kommen und gehen – wichtig ist nicht nur das Produktsortiment stets aktuell zu halten, sondern auch die die Immobilien auf gestiegene Anforderungen auszurichten“ gibt die Geschäftsleitung einen strategischen Einblick.

Stillstand gibt es im Unternehmen keinen: 2022 ging die Modernisierung im Stammhaus Möbelmarkt Dogern weiter. Die Fläche wurde auf die Größe von acht Fußballfeldern erweitert, auf denen Wohnträume aller Art verwirklicht werden. Der Möbelmarkt Dogern ist nicht nur um ein weiteres Stockwerk erweitert worden, in dem sich heute ein Restaurant mit 160 Sitzplätzen und 50 Außensitzplätzen befindet. Ein besonderer Fokus wurde auch auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelegt. Für sie entstanden mit der Investition optimale Bedingungen. Neue Büros wurden eingerichtet und Aufenthaltsräume mit einem großen Mitarbeiter-Außenbereich stehen zur Verfügung.

Denn was mit einem kleinen Möbelhaus vor 55 Jahren seinen Anfang nahm, ist heute zu einer der größten Unternehmensgruppen der Möbelbranche in ganz Süddeutschland gewachsen. Dazwischen liegen 55 Jahre, in denen stetiges Wachstum und Innovationsgeist die Firmengeschichte geprägt haben.

In den sechs Möbelhäusern zwischen Waldshut-Tiengen und Rheinfelden sind heute 700 Mitarbeiter beschäftigt und die Ausstellungsflächen seit der Gründung um 100.000 Quadratmeter gewachsen. Trotz des Wachstums über die Jahre, blieb die persönliche Bindung zum Kunden der Grundsatz des heute noch familiengeführten Unternehmens. Denn: Tradition allein ist noch keine Garantie für Erfolg. Erst wenn die unternehmerischen Werte und Leistungen über die Zeiten hindurch gelebt und weiter vermittelt werden, gewinnt man das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitern. Das Rezept für den Geschäftserfolg eines halben Jahrhunderts ist bei der Unternehmensgruppe Möbelmarkt die Fokussierung auf den Kunden und einer generationsfreundliche Familien- und Firmenpolitik für die Mitarbeiter. Sie ist die gelebte Philosophie des Hauses.