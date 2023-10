Diskussionen über die Bundesimmissionschutzverordnung oder das neue Gebäudeenergiegesetz verunsicherten die Kunden in der Vergangenheit recht stark. Doch der Einbau neuer Öfen oder Kamine lässt angesichts der neuen Techniken solche Bedenken verschwinden. Mit ihnen lassen sich wohlige Speicherwärme, schöne Flammenbilder, weniger Asche und vor allem ein geringerer Holzverbrauch erreichen. Der Tag der offenen Tür ist die Gelegenheit sich darüber eingehend zu informieren. Die anhaltende Anziehungskraft von Kaminen und Kachelöfen lässt sich ganz einfach als „Die warme Umarmung der Tradition“ ausdrücken. Und genau dies auch in einer Zeit, die von modernen Heiztechnologien dominiert wird.

„Ein Ofen muss nicht immer aus Kacheln gebaut sein“, so die agile Unternehmerin. Neue Materialien und Techniken machten es möglich, dass die bewährte Handwerkskunst der Ofenbauer auch im modernen Wohnungen Einzug gehalten hat und immer beliebter wird. Ihr Ziel ist es für jeden Kunden das Besondere zu planen und das unter Einsatz modernster Technik, höchster Leistung und Qualität. Eine Vielzahl von Designs, die sich nahtlos in jedes Interieur einfügen, bereichern das Ambiente jeden Raums und sorgen für das gewünschte Wohnfühlklima. Auch sollten die Projekte für den Kunden bezahlbar sein ganz nach dem Grundsatz: „Jeder, der das Unikat schätzt, soll sich auch einen François-Ofen leisten können“. Führende Hersteller von Kaminöfen zählen zu den Lieferanten der Firma François Ofenbau. Gerade in jüngster Zeit haben Kaminöfen wie diese, zum Beispiel von der Herstellerfirma Austroflamm, die mit der neuen Wärmespeichertechnologie überzeugt und bei den Kunden für wohlige Speicherwärme sorgt, einen immer höheren Stellenwert erhalten. Neben der Planung und Umsetzung der Aufträge ist neben der Qualität ein hohes Maß an Zuverlässigkeit von dem Dogerner Handwerksbetrieb garantiert und dies auch im Servicebereich. Architekten, Bauunternehmen, Privatkunden und Bauträgern, die aus der gesamten Region und darüber hinaus kommen, wissen dies zu schätzen. Ganz nach der Philosophie des Unternehmens: „Wärme ist Lebensqualität“, gibt Ofenbau François den Wünschen der Kunden Form und Gestalt.

Dogern – Sandra François ist Unternehmerin aus Leidenschaft. Für sie war es selbstverständlich den Familienbetrieb zu übernehmen und mit eigenen Ideen weiter auszubauen. In der stets mit Neuerungen ergänzten Ausstellung dreht sich alles um das Thema Feuer. Mit Blick auf die Ausstellungsobjekte, auf insgesamt 70 Quadratmetern, wird die Wohlfühlatmosphäre erlebbar. Hier erhalten Kunden einen Überblick über die vielen Gestaltungsmöglichkeiten von Kaminen und Öfen. Sandra François hat Freude an der Planung von modernen Ofen- und Kaminanlagen und verweist gerne auf die verschiedenen Ofentypen und möglichen Heizsysteme, die aus eigener Hand entworfen und nach Plan gebaut sind.

Dogern (de) Die Firma François – Kachelöfen, Kaminöfen und Kamine in Dogern feiert ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum.

Am Firmensitz in der Redmannstraße 7 in Dogern gibt es am Samstag, 14. und Sonntag, 15. Oktober, jeweils von

10 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Hierzu erwarten Geschäftsführerin Sandra François, Junior Romeo, der heute bereits im Unternehmen Mitverantwortung trägt und Firmengründer Senior Heinz François die Besucher, die mit selbst gebackenem Flammkuchen aus dem Holzbackofen verwöhnt werden.

Da momentan immer noch lange Lieferzeiten vorherrschen, wurden die bei der Kundschaft beliebtesten Kaminöfen für die Kunden vorgeordert und sind zeitnah montierbar. Außerdem wurden besondere Einzelstücke für den sofortigen Kauf reserviert. Auf diese und Neubestellungen erhalten die Kunden am Jubiläum einen Sonderpreis.

Am Tag der offenen Tür ist auch der Holzlieferant von François Ofenbau, Tim Granacher, vor Ort. Er wird über die verschiedenen Holzarten als Wärmelieferant informieren und nimmt gleichzeitig auch Bestellungen entgegen.

50 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte liegen hinter dem Handwerksbetrieb, den der heutige Senior Ofenbaumeister Heinz François 1972 gründete. Das Familienunternehmen übergab er im Jahr 2008 an Tochter Sandra und mit dem im eigenen Betrieb ausgebildeten und zwischenzeitlichem Meister Romeo François, bringt sich bereits die dritte Generation in den Betrieb mit ein. Zum Team gehört zudem seit Jahrzehnten Ofensetzer Werner Würtenberger, der bereits seine Ausbildung zum Ofen- und Luftheizungsbauer in dem Dogerner Betrieb absolviert hat und mit seiner Kompetenz und Erfahrung größte Sicherheit garantiert.