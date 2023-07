Dogern – Die Gemeinde Dogern wird durch verschiedene Projekte ihr Gesicht weiter verändern. Einige wurden schon umgesetzt, wie der Totalausbau der Christof-Stoll-Straße am westlichen Ortseingang bis hin zum Kreisverkehr und das neue, vor wenigen Wochen eingeweihte, Feuerwehrgerätehaus am östlichen Ortseingang.

Modern gestaltet entstand hier zum größten Teil in Holzbauweise die neue Heimat der örtlichen Feuerwehr. Unweit davon in Richtung des Ortes ist die neue Kita vorgesehen, die bereits beim Architektenwettbewerb als eine Einheit betrachtet und deren Planung vom Gemeinderat ebenfalls an das Architekturbüro von Frohwin Lüttin aus Konstanz vergeben wurde.

Entsprechend den Vorstellung eines Bauträgers soll südlich der Ortsdurchfahrt direkt an die Bebauung ein neuer Wohnbereich entstehen. Dabei sind Wohnungen unterschiedlichster Größe ebenso vorgesehen, wie barrierefreie Einrichtungen.

Derzeit gebaut werden Reihenhäuser in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz, wo bereits eine begrünte Schallschutzwand aufgebaut wurde. Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser im Neubaugebiet „Obere Hatteläcker II“, am westlichen Ortseingang nördlich der Bahnlinie gelegenen und an die Verbindungsstraße zur Nachbargemeinde Albbruck-Kiesenbach grenzend, entsteht für alle Generationen ein neues Wohngebiet. Dabei sollen energieeinsparende Maßnahmen umgesetzt und weitgehend auf Nachhaltigkeit geachtet werden.

Speziell im Bereich der Photovoltaikanlage kommt der Gemeinde eine Vorreiterrolle zu. Wo immer die Installation auf Dächern der gemeindlichen Immobilien möglich ist, wurden diese bereits umgesetzt. Vorhanden ist im Dorf auch eine Nachhaltigkeitsgruppe, die in verschiedenen Bereichen aktiv ist. Bürgermeister Fabian Prause, der Gemeinderat und die Verwaltung gehen offen den Veränderungen für die Zukunft entgegen. Wenn die Erhaltung der Tradition im Ort auch eine wichtige Bedeutung zukommt, ist man bei der Gemeinde immer offen für Hinweise und Ideen aus der Einwohnerschaft und wenn möglich werden diese Wünsche auch umgesetzt. Zu diesen zählt der Waldkindergarten, der einer Elterninitiative entsprungen ist. Auf einem gemeindeeigenen Waldgrundstück wurde, der vom Gemeindewerkhof gezimmert Bauwagen platziert und in die Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes übergeben.